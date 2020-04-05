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Стиль жизни

Тельца ждет выгодное предложение, а Рака – перемены в семейной жизни: гороскоп на неделю

7:44 6 апреля 2020 37
гороскоп
Инф. «ФАКТОВ»

Эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» для всех знаков зодиака

ОВЕН. Велика вероятность того, что придется сменить место работы или сферу деятельности. Не бойтесь перемен, помните, все что ни делается — к лучшему. Избегайте лишь сотрудничества с теми, кто не способен по достоинству оценить ваш потенциал. Уделите внимание близким, они нуждаются в вашей поддержке, особенно моральной.

ТЕЛЕЦ. Период будет обусловлен душевными переживаниями, анализом происходящих событий и построением планов на ближайшее будущее. Вам может поступить предложение, имеющее слишком много преимуществ, чтобы от него отказываться. Но все же следует хорошенько взвесить все за и против, прежде чем дать окончательный ответ.

БЛИЗНЕЦЫ. Не следует предпринимать каких-либо резких движений, лучше занять выжидательную позицию. Ваша задача — выделить из круговорота событий рациональное зерно и сосредоточить все свое внимание на новых возможностях. Это станет первым шагом на пути к исправлению сложившейся ситуации.

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РАК. Неплохое время, когда можно расслабиться и спокойно плыть по течению. В личной жизни семейных представителей знака ожидают приятные перемены, а вот одиноким Ракам желательно пока не заводить новые романтические знакомства.

ЛЕВ. На службе то и дело придется решать какие-то неотложные вопросы, которые будут отнимать уйму времени. К такому положению дел вам не привыкать, но все же не стоит забывать и о личных интересах. Это неплохой период для начала ремонта, купли-продажи недвижимости.

ДЕВА. Несмотря на то что финансовое положение оставляет желать лучшего, вам все-таки захочется рискнуть воплотить в жизнь парочку идей. Главное сейчас — найти единомышленников, хорошенько все продумать и заручиться поддержкой нужных людей.

ВЕСЫ. Не исключено, что вас попытаются втянуть в какую-то авантюру. Тщательно проверяйте поступающую информацию и не доверяйте первому встречному. В финансовом плане все достаточно стабильно, однако не тратьте деньги на различные мелочи.

СКОРПИОН. Сейчас не то время, чтобы сидеть на месте и ждать манны небесной. Используйте любую возможность для улучшения своего материального положения. На любовном фронте грядут какие-то перемены.

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СТРЕЛЕЦ. Пересмотрите начатые ранее проекты. Если чувствуете неуверенность в своих силах, то стоит задуматься над тем: следует ли вам двигаться дальше или на какой-то период притормозить. Позаботьтесь о своем здоровье, не упускайте из виду малейшие признаки недомогания.

КОЗЕРОГ. Прекрасный период для людей творческих. Удастся воплотить в жизнь задуманное ранее, даже несмотря на то, что кое-кто из окружения будет очень сомневаться в успехе вашего предприятия и даже попытается ставить вам палки в колеса. Идите намеченным путем, ни на кого не оглядываясь.

ВОДОЛЕЙ. Текущий период окажется благоприятным для тех, кто решил кардинальным образом что-то поменять в своей жизни. Записывайтесь на различные курсы, меняйте сферу деятельности, ищите новых деловых партнеров, стучитесь в двери различных инстанций — сейчас удача на вашей стороне.

РЫБЫ. Придется полностью погрузиться в текущие дела, уделив максимум внимания вопросам финансового характера. Не исключены какие-то интриги на службе, также будьте внимательны при общении с малознакомыми людьми. Тяжелые физические и моральные нагрузки могут сказаться на вашем самочувствии, поэтому позаботьтесь о полноценном отдыхе.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали любовный гороскоп на апрель для всех знаков зодиака.

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