Тельца ждет выгодное предложение, а Рака – перемены в семейной жизни: гороскоп на неделю

Стиль жизни

ОВЕН. Велика вероятность того, что придется сменить место работы или сферу деятельности. Не бойтесь перемен, помните, все что ни делается — к лучшему. Избегайте лишь сотрудничества с теми, кто не способен по достоинству оценить ваш потенциал. Уделите внимание близким, они нуждаются в вашей поддержке, особенно моральной.

ТЕЛЕЦ. Период будет обусловлен душевными переживаниями, анализом происходящих событий и построением планов на ближайшее будущее. Вам может поступить предложение, имеющее слишком много преимуществ, чтобы от него отказываться. Но все же следует хорошенько взвесить все за и против, прежде чем дать окончательный ответ.

БЛИЗНЕЦЫ. Не следует предпринимать каких-либо резких движений, лучше занять выжидательную позицию. Ваша задача — выделить из круговорота событий рациональное зерно и сосредоточить все свое внимание на новых возможностях. Это станет первым шагом на пути к исправлению сложившейся ситуации.

РАК. Неплохое время, когда можно расслабиться и спокойно плыть по течению. В личной жизни семейных представителей знака ожидают приятные перемены, а вот одиноким Ракам желательно пока не заводить новые романтические знакомства.

ЛЕВ. На службе то и дело придется решать какие-то неотложные вопросы, которые будут отнимать уйму времени. К такому положению дел вам не привыкать, но все же не стоит забывать и о личных интересах. Это неплохой период для начала ремонта, купли-продажи недвижимости.

ДЕВА. Несмотря на то что финансовое положение оставляет желать лучшего, вам все-таки захочется рискнуть воплотить в жизнь парочку идей. Главное сейчас — найти единомышленников, хорошенько все продумать и заручиться поддержкой нужных людей.

ВЕСЫ. Не исключено, что вас попытаются втянуть в какую-то авантюру. Тщательно проверяйте поступающую информацию и не доверяйте первому встречному. В финансовом плане все достаточно стабильно, однако не тратьте деньги на различные мелочи.

СКОРПИОН. Сейчас не то время, чтобы сидеть на месте и ждать манны небесной. Используйте любую возможность для улучшения своего материального положения. На любовном фронте грядут какие-то перемены.

СТРЕЛЕЦ. Пересмотрите начатые ранее проекты. Если чувствуете неуверенность в своих силах, то стоит задуматься над тем: следует ли вам двигаться дальше или на какой-то период притормозить. Позаботьтесь о своем здоровье, не упускайте из виду малейшие признаки недомогания.

КОЗЕРОГ. Прекрасный период для людей творческих. Удастся воплотить в жизнь задуманное ранее, даже несмотря на то, что кое-кто из окружения будет очень сомневаться в успехе вашего предприятия и даже попытается ставить вам палки в колеса. Идите намеченным путем, ни на кого не оглядываясь.

ВОДОЛЕЙ. Текущий период окажется благоприятным для тех, кто решил кардинальным образом что-то поменять в своей жизни. Записывайтесь на различные курсы, меняйте сферу деятельности, ищите новых деловых партнеров, стучитесь в двери различных инстанций — сейчас удача на вашей стороне.

РЫБЫ. Придется полностью погрузиться в текущие дела, уделив максимум внимания вопросам финансового характера. Не исключены какие-то интриги на службе, также будьте внимательны при общении с малознакомыми людьми. Тяжелые физические и моральные нагрузки могут сказаться на вашем самочувствии, поэтому позаботьтесь о полноценном отдыхе.

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