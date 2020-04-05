СМИ сообщили о заболевании коронавирусом настоятеля Киево-Печерской лавры

Украина

У настоятеля Киево-Печерской Лавры, которую 4 апреля закрыли на карантин, митрополита Павла (Лебедя) обнаружили коронавирус.

Об этом сообщили источники в окружении митрополита, передает «Релігійна правда».

Сообщается, что три дня назад митрополиту стало плохо. Позже у него диагностировали COVID-19.

Следует заметить, что несколько дней назад Павел провел службу, на которой присутствовали глава УПЦ МП Онуфрий, митрополит УПЦ МП Антоний (Паканич), олигарх и нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский и первый заместитель глава Офиса президента Сергей Трофимов, который занимается вопросами религии.

Издание отмечает, что ранее митрополит Павел критиковал украинскую власть за рекомендации ограничить религиозные обряды во время карантина.

Настоятель Лавры призывал верующих часто посещать церкви, поскольку причиной вспышки коронавируса, по его мнению, «есть человеческий грех».

На официальном сайте Лавры, как сообщает ресурс, появилась информация, что священнослужители Киево-Печерской Лавры протестированы на коронавирус.

Напомним, 4 апреля Киево-Печерская Лавра опубликовала объявление о том, что оперативно закрывается на карантин. Все службы будут проводиться исключительно в закрытом режиме без допуска верующих.

Исключение составят только монахи, которые продолжают ежедневно молиться о тех, кто уже заболел COVID-19.

Как сообщали «ФАКТЫ», в связи с карантином предстоятель Православной церкви Украины Епифаний 29 марта впервые провел Воскресное богослужение в пустом храме, но с трансляцией в телеэфире и онлайн. Перед этим Папа Римский Франциск также решил не подвергать опасности верующих и обратился к прихожанам с пустой площади у собора Святого Петра в Ватикане.

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