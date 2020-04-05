Киево-Печерская лавра закрылась на карантин

Украина

В Киево-Печерской Лавре с 4 апреля прекратили публичные богослужения, полностью переведя их в онлайн. Таким образом, допуск прихожан и паломников в храмы не предусмотрен. Ранее об этом распорядились в правительстве Украины.

Исключение составят только монахи, которые продолжают ежедневно молиться о тех, кто уже заболел COVID-19, а также о противостоящих недуге врачах.

Уточняется, что в период карантина в Лавре, который продлится до завершения официального карантина, установленного на общегосударственном уровне, а Лавре совершаются все уставные богослужения.

Также проводится видеотрансляция богослужений великих праздников, субботних и воскресных дней, Страстной седмицы.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний 29 марта впервые провел Воскресное богослужение в пустом храме, но с трансляцией в телеэфире и онлайн. А перед этим глава Католической церкви Папа Римский Франциск также решил не подвергать опасности верующих и обратился к прихожанам с пустой площади у собора Святого Петра в Ватикане.

Фото lavra.ua

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