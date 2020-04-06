Коронавирус убивает: заразившийся COVID-19 врач покончил с собой

Мир

Врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес, пополнивший ряды медиков, заразившихся коронавирусом, покончил с собой после того, как его тест на COVID-19 показал положительный результат.

Об этом передает The Sun.

Сообщается, что медику было 60 лет. Гонсалес соблюдал режим самоизоляции у себя дома вместе с супругой. Она тоже заразилась коронавирусом.

По данным издания, мотивы своего поступка Гонсалес объяснил в записке. Однако мэр города Реймса Арно Робине отказался раскрывать ее содержание.

В конце марта сообщалось, что заразившаяся коронавирусом 34-летняя медсестра из итальянского города Монца покончила с собой. С 10 марта она находилась в карантине из-за того, что у нее появились симптомы коронавирусной инфекции. После того как тест на заболевание показал положительный результат, женщина покончила с собой. Она опасалась, что заразила других.

Напомним, что в мире более 1,2 миллиона зараженных коронавирусом. Из них 67,9 тысячи скончались, еще 256 тысяч человек вылечились.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что житель французского города Перпиньян, расположенного в 31 километре от границы с Испанией, нарушил все ограничительные меры и отправился тайком в соседнюю страну за дешевыми сигаретами. Он решил обойти пограничные посты горными тропами, но заблудился в итоге. Французу пришлось вызывать спасателей. «Поход за табачком» обошелся ему в 135 евро штрафа.

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