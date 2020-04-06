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Украина

В Одесской области увеличилось количество инфицированных COVID-19

4:20 6 апреля 2020 53
Карантин в Украине
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Одессе, куда была переведена группа из 17 граждан Украины, помещенных на обсервацию, Лабораторным центром Министерства здравоохранения подтверждено 27 случаев заболевания COVID-19.

Об этом написал на своей странице в Facebookглавf Одесской ОГА Максима Куцый.

По его словам, 5 апреля диагноз подтвердили у жителя Одессы 1963 года рождения, его госпитализировали в инфекционную больницу.

«Карантин — это ответственность. В первую очередь, в отношении своих сограждан. К здоровью каждого, кто нас окружает,», — отметил Куцый.

Также глава области напомним, что начиная с 29 марта введена новая обязательное условие для возвращения в Украину. После пересечения границы граждане должны пройти обязательную двухнедельный обсервацию, нарушение которой создает серьезную угрозу быстрого распространения коронавируса.

«Соблюдайте правила карантина. И будьте здоровы», — резюмировал Куцый.

Напомним, что по состоянию на 5 апреля, число подтвержденных случаев коронавирус в Украине превысило 1300. За последние сутки Минздрав лабораторно подтвердил 57 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Министерство здравоохранения Украины дополнит обновленный государственный протокол лечения больных коронавирусом новыми медицинскими препаратами.

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