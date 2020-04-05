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Украина

Эхо скандала: помещенных на обсервацию под Одессой украинцев передислоцировали

22:52 5 апреля 2020 112
люди
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Группу из 17 граждан Украины, которых после пересечения молдавско-украинской границы поместили обсервацию в Татарбунарском районе Одесской области, перевели в Одессу. Людей разместили в санатории «Куяльник», где условия пребывания гораздо лучше тех, какие им предложили в Татарбунарах.

«Это, как говорится, небо и земля. Никак не сопоставимо с тем убогим Лиманским домом милосердия. Правда, здесь пока нас не осматривали медики, но обещают, что меднадзор начнется с понедельника», — рассказали «ФАКТАМ» постояльцы санатория.

Напомним, в Татарбунарском районе Одесской области вернувшихся разместили в ужасных условиях. В домах очень холодно, грязно и грибок. В некоторых домах нет санузла.

Предполагалось, что на Татарбунарской «базе обсервации» люди будут находиться до 20 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как жители села под Одессой встретили своего односельчанина, который вернулся из Чехии в родительский дом на самоизоляцию.

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Эхо скандала: помещенных на обсервацию под Одессой украинцев передислоцировали

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