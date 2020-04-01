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"Не признаем": Евросоюз отреагировал на скандальный указ Путина по Крыму

18:08 1 апреля 2020 517
«Не признаем»: Евросоюз отреагировал на скандальный указ Путина по Крыму
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Европейский Союз не намерен признавать указ президента РФ, которым территорию аннексированного Крыма и Севастополь включили в перечень приграничных территорий Российской Федерации, где лицам без российского гражданства запрещено владеть землей. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

В Брюсселе считают новый указ Путина еще одной попыткой насильственной интеграции незаконно аннексированного полуострова в Россию и подчеркивают, что Крым является частью Украины.

«Европейский Союз и в дальнейшем ожидает, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. Европейский Союз является непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом», — говорится в заявлении.

Ранее с резким заявлением в связи с указом Путина выступило посольство США в Украине.

Напомним, оккупационные власти Крыма, где несколько дней назад заявляли о 14 больных COVID-19, запретили крымчанам с местной регистрацией и гражданам России выезжать на материковую территорию Украины. Временный запрет вступил в силу с понедельника, 30 марта.

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