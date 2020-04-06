Происшествия

На Житомирщине сожгли парк, который высадили в память о погибших бойцах АТО (фото, видео)

В Новоград-Волынском Житомирской области вандалы сожгли Парк памяти непокоренных, посвященный героям АТО.

Как сообщила волонтер Екатерина Кармазина, выгорела практически вся территория. Скорее всего, это был умышленный поджог — сгорел только парк, соседние поля огонь не тронул. Поджигали, очевидно, с середины.

Пожар женщина увидела, когда ехала с мужем по Житомирской трассе. Огонь уже тушили двое жителей из соседнего села. До приезда пожарных четверо активистов пытались спасти парк. Остались нетронутыми только несколько елочек и беседка.

Но Екатерина и ее родители намерены возродить парк снова, хотя для этого понадобится много усилий и средств.

Отметим, Парк памяти непокоренных находится в десяти километрах от Новоград-Волынского в направлении Житомира, возле поворота на село Кропивня. Создали его в 2017 году по инициативе общественной организации «Самооборона Новоград-Волынского».

Деревья высаживали как символ памяти о воинах, отдавших жизни за Украину в войне с российским агрессором.

Первые деревья садили участники войны на Донбассе, представители общественных и религиозных организаций, активисты. Затем парк постоянно пополнялся новыми саженцами.

Это уже не первый акт вандализма в Новограде. В конце декабря 2018 кто-то вырубил в этом парке ель. Неизвестные разрушили памятник и мемориальную доску погибшего воина АТО Юрия Глухова.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о вандалах, которые уничтожают память об украинских бойцах, погибших на Донбассе. Так летом прошлого года в Новоград-Волынском неизвестные разбили 15 памятников, в том числе и установленных на могилах бойцов АТО. А в Полтаве 5 апреля этого года ночью кто-то разбил три мемориальные доски украинским воинам и одну повредил.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter