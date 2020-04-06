Страстный танец Тины Кароль и слезы Потапа: на «Голосі країни» впервые изменили правила нокаутов

Шоу-бизнес

Состоялся очередной эфир десятого сезона вокального шоу «Голос країни» («1+1»). На этот раз в нокаутах выступили подопечные тренерского дуэта Потапа и Насти Каменских.

— Этот эфир будет особенным, — сказала, предваряя старт, Настя. — У нас команда очень талантлива — каждый из участников настроен на победу, и в первую очередь, над собой, своими сомнениями и страхами.

Открыл «нокауты» Ерлан Баибазаров — парень из Казахстана, узнавший о своем певческом таланте, исполняя песню в караоке.

— Мне, как воздух надо пройти дальше, — сказал Ерлан, выходя на сцену.

На «нокаутах» он исполнил известный хит Ed Sheeran — «Shape of you».

Тренеры аплодировали участнику стоя.

— Это офигенно! — не сдержался Дан Балан.

— Вы достойны финала! — сказал Дима Монатик.

— Восторг! — восхищалась Тина Кароль.

Потап отдал Ерлану первое место в команде.

Олеся Лейченко — девушка, голос которой сравнивают с сильным вокалом Юли Саниной.

— Я не копия, я — личность, — утверждает участница.

На сцене «Голоса» Олеся исполнила хит «Жива».

— Молодец! — признал Потап. — Твоей энергией можно пробивать стены. Ты должна справиться с энергией своего голоса.

Потап и Настя отдали Олесе второе место в команде.

Тоню Сову называют украинской Билли Айлиш. Потап и Настя «украли» Тоню из команды Димы Монатика.

Тоня вышла на сцену с песней «Llomilo».

— У тебя особенный тембр, ты меня загипнотизировала, — признал Дима Монатик.

— А мне показалось, никакой магии не было, — возразил ему Дан Балан. — Желаю тебе, Тоня, найти свой стиль.

— Ты — новое поколение нашей музыки, — признал Потап и отдал Тоне третье место в команде.

Максим Перепелица — айтишник с голосом, которым восхищаются все тренеры проекта.

Под хит «Old town road» Тина Кароль и Дан Балан устроили страстные танцы.

— Я услышал настоящий, свободный голос, — был в восторге Дан Балан.

— Ты поешь сердцем и это классно! — сказала Настя Каменских и Максим занял второе место в команде.

Карина Балашова — самая юная участница команды, ей 16 лет.

- Хочу популяризировать самый трендовый стиль — рэп, — сказала Карина. — И свое место не уступлю никому.

Карина исполнила хит «Say my name».

— Чего-то не хватило, — сказал Дан Балан. — Нужно дать тебе уверенности.

— А я не соглашусь — харизма есть, поработайте лишь над верхними нотами, — поддержал участницу Дима Монатик.

— Тебе надо еще поработать, не расстраивайся, — сказал Потап и посадил Карину на «скамью запасных».

Анастасия Картвелишвили — массовик-затейник. Девушка работает художественным руководителем центра культуры и досуга «Слобожанский» и отметилась на проекте яркими выступлениями и своим положительным характером.

— На проекте я позиционировала себя, как артистку, которая может исполнять на сцене динамические и веселые песни, но моя основная цель — показать своим тренерам и тем людям, которые меня поддерживают, что я могу меняться, — сказала Настя. — Сейчас я выйду на сцену и попробую показать другую сторону своего творчества.

Настя исполнила лирическую песню Ирины Билык — «Нас нет».

— Меня зацепило, — сказал Дан Балан. — Ты для меня настоящий артист.

— Я люблю вас шебушную, — признался Дима Монатик.

— Перевоплощение очень важно для нас, — заключил Потап и отдал Насте второе место.

Тоне Сове пришлось подвинуться на «скамью запасных».

— Эта песня была для меня достаточно неожиданным выбором тренеров, — призналась «ФАКТАМ» Настя. — Мне дали песню, которая полностью противоположна моему состоянию. На сцене меня привыкли видеть динамичной и веселой, да я и сама себя такой вижу. Песню, которую я исполняла на «нокаутах», я посвятила именно Ирине Билык — она глубокий артист. Своим кавер-выступлением хочу сделать ей подарок ко дню рождения.

— Вас похвалил даже Дан Балан!

— Признаюсь, я очень волновалась и изрядно удивилась, что Дан Балан похвалил меня. В прошлый раз он был не слишком доволен нашим выступлением на «боях». Поэтому в этот раз его комментарии стали для меня моментом победы над собой, что все же я справилась, и смогла убедить зрителя и тренеров в том, что я могу справиться не только с динамикой и весельем, а показать свою лирическую сторону души. Это было очень большая работа над собой, над своим внутренним состоянием, своими внутренними противоречиями, но это большой стимул для меня работать больше и достигать большего.

Руслану Калашникову называют на проекте «белой вороной». Руслана видит музыку в цвете.

— Проект помогает мне вырасти как артист и человек, — сказала Руслана. — Я не хочу больше себя прятать.

На сцене «Голоса» Руслана исполнила хит «Hello».

Тина Кароль аплодировала стоя. Потап даже прослезился.

— В тебе живут несколько поколений! — признала Тина. — Ты — бриллиант в команде.

— Не все вышло, — сказал Потап, отсылая Руслану на «скамью запасных». — Ты не даешь таланту открыться на сто процентов.

За участие в прямых эфирах сражалась и Юлия Коровко из Харькова. Девушка в подростковом возрасте столкнулась с буллингом от сверстников из-за своего лишнего веса. Юля приходила на проект на протяжении пяти сезонов, и только в этом году ей удалось пройти кастинг.

— Я уверена, надо просто поставить перед собой цель, иметь большое желание, много работать, во время выступления выкладываться на сто процентов и конечно же оставаться собой, быть откровенным и настоящим — и тогда все получится, — призналась участница юбилейного сезона.

На сцене «Голосу країни» Юля исполнила песню Натальи Могилевской — «Відправила меседж» в необычной аранжировке.

— Вы вызываете бурю эмоций, — сказал Дима Монатик.

— Юля — самородок, — признала Настя Каменских.

— Так поют украинцы! — воскликнул Потап и отдал Юле первое место.

Олесе Лейченко пришлось пересесть на скамью запасных.

Закрывала выступление команды Екатерина Степура — профессиональная модель.

Катя исполнила хит «Royals» и все тренеры аплодировали ей стоя.

— Мне нравится за тобой наблюдать, — признал Дима Монатик.

— Ты очень быстро учишься, — сказала Настя. — Я не готова терять ни Максима Перепелицу, ни Катю. Надо что-то придумать, Потап.

— Хорошо, у меня есть предложение — стать Максиму и Кате дуэтом, — подумав, предложил Потап. — Это будет беспроигрышно.

— Это не честно по отношению к нам с Монатиком, — возмутился Дан Балан, намекая на то, что они тоже могли бы использовать такой шанс.

— Но мы не догадались, — с грустью признал Дима Монатик.

Команде дали разрешение на дуэт участников — такое происходит впервые за всю историю проекта.

Команду Потапа и Насти Каменских в прямых эфирах будут представлять: Ерлан Байбазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко и дуэт Екатерина Степура и Максим Перепелица.

Следующей в нокаутах выступит команда Тины Кароль.

Напомним, в связи с введением и продлением карантина через COVID-19 были внесены изменения в график трансляции шоу «Голос країни». Этап «нокауты» вокального шоу решили продлить — телезрители увидят четыре программы вместо двух, которые были отсняты заранее. Также стало известно, что прямые эфиры вокального шоу пройдут без зрителей в зале.

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