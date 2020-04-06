Мир

Что страшнее для экономики — карантин или коронавирус? Ответ сто лет назад дала эпидемия "испанки"

Решение о введении карантина в связи с пандемией коронавируса, принятое правительствами многих стран мира, в том числе и Украиной, может быть более правильным, чем спасение экономики в разгар эпидемии.

Об этом говорится в материале Алексея Калмыкова на «Би-би-си». Автор сопоставляет события 1918 года, когда по планете гулял смертоносный грипп, получивший название «испанка», и настоящее время.

«Испанка» была самая большая по смертности пандемия гриппа за всю историю человечества, которая длилась с января 1918 по декабрь 1920. За это время заразилось 500 миллионов человек, или около четверти тогдашнего населения мира. Грипп косил, в основном, молодое и здоровое население.

Тогда в 1918 году людей также призывали к самоизоляции, ношению масок, закрывали лавки и заводы. Какие-то страны ввели карантин раньше, какие-то выжидали, не останавливая привычное течение жизни.

Автор пишет, что позже стало ясно, что те, кто спасал население, а не экономику, оказались правы. После гриппа возвращение к жизни оказалось быстрее в тех местах, где сразу ввели карантин, ограничили физические контакты и подтянули гигиену.

«Выяснилось, что карантинные меры не только сокращают смертность. Они также смягчают неблагоприятные экономические последствия пандемии», — приводит автор высказывание исследователей влияния «испанки» на США, где 100 лет назад от гриппа умерло более полумиллиона человек.

Не стоит отрицать, пишет журналист, что полная остановка жизни в стране имеет серьезные последствия для экономики. Негативные проявляются сразу.

Вводя карантин и самоизоляцию, власти, подавляют не только спрос населения на товары и услуги, но и предложение этих товаров и услуг. В результате бизнес перестает вкладывать деньги в развитие, что подрывает создание богатства в будущем. Кроме того, растет число банкротств, разоряются не только компании, но и люди. Это угрожает уже банковской системе: массовые неплатежи чреваты финансовым кризисом, убытками банков, сокращением ликвидности и доступности кредитов.

При этом у введенного карантина есть и преимущества, пишет автор.

Он уменьшает масштаб эпидемии, а соответственно, и ее последствий. Карантин также позволяет избежать более серьезных экономических проблем в будущем — он сглаживает пики смертности, что сказывается на психологическом состоянии населения.

Если люди будут жить в постоянном страхе и видеть шокирующие картины переполненных больниц и моргов, их сложно будет потом вернуть к нормальной социальной жизни. Тогда потребление окажется подавленным на долгое время, экономика войдет в пике.

По данным американских ученых, эпидемия «испанки» 1918 года сократила промышленное производство в США в среднем на 18%. Но если бы не карантин тогда, все было бы намного хуже. Карантинные меры не только сокращают смертность, но и приносят экономическую выгоду, считают ученые.

Автор пишет, что ученые признают разницу между Covid-19 и «испанкой», косившей молодых и здоровых людей. Кроме того есть колоссальная разница между экономикой начала 20 века и современной высокотехнологичной экономикой. Но параллелей больше, чем отличий.

«Страны, которые без промедления сели на карантин, в частности, Тайвань и Сингапур, не только ограничили распространение инфекции. Похоже, им удалось сгладить и самые неприятные экономические последствия пандемии. Таким образом, карантинные меры нельзя рассматривать как источник серьезного экономического ущерба при пандемии», — говорится в исследовании.

Напомним, по данным на утро 6 апреля в мире COVID-19 заразились 1 274 346 человек, 69 480 умерли, вылечились — 264 838. В Украине подтверждены 1319 случаев COVID-19. Зафиксированы 38 случаев с летальным исходом и 28 случаев выздоровления пациентов.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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