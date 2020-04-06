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Обращение королевы Елизаветы к нации вызвало восторг у подданных и у Дональда Трампа (видео)
Обращение, с которым королева Великобритании обратилась к нации вечером 5 апреля, вызвало восторг у ее подданных. «Боже, спаси королеву!», «Такой мощный посыл», «Мы вместе, и мы победим», «Как нам повезло, что Ее Величество королева Елизавета — наш монарх» — писали вдохновившиеся пользователи соцсетей.
Речь королевы произвела также сильное впечатление на президента США Дональда Трампа. «Великая и замечательная женщина!», — написал он в соцсети Twitter. Трамп ранее неоднократно выражал свое восхищение Ее Величеством, хотя и отказался оплачивать охрану переселившегося в США ее внука Гарри с женой Меган Маркл.
За те 68 лет, в течение которых Елизавета II пребывает на престоле, она до сих пор обращалась к народу лишь четыре раза — не считая ежегодного рождественского телеобращения. Так, ранее она выступала по поводу войны в Персидском заливе, в связи со смертью королевы-матери Елизаветы, гибелью принцессы Дианы, а также в честь Бриллиантового юбилея своего правления.
Как отмечает издание Daily Express, при записи речи, которая проводилась в Виндзорском замке, где ныне находится на самоизоляции Елизавета и ее муж принц Филипп, соблюдались повышенные меры предосторожности. В одном помещении с королевой, которой 21 апреля исполняется 94 года, находился лишь один телеоператор в защитном костюме. В качестве места записи была выбрана Белая гостиная замка — чтобы была возможность соблюдать требуемое расстояние между Елизаветой и телевизионщиком.
В своем обращении к британцам и жителям стран Содружества Елизавета подчеркнула важность самодисциплины и решимости во время пандемии коронавируса. Она выразила благодарность работникам Национальной службы здравоохранения, а также тем, что, несмотря на хорошую погоду, следует рекомендации властей и остается дома на карантине.
«Я говорю с вами в чрезвычайно непростое время. Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные перемены в привычном укладе жизни коснулись всех нас. Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности. А те, кто придет после нас, скажут, что это поколение британцев такое же сильное, как и все прежние», — сказала королева.
Елизавета также вспомнила о своем радиообращении (тогда она была еще принцессой) в 1940 году, в разгар нацистских бомбардировок Великобритании. Тогда ей помогала ее младшая сестра Маргарет. «Мы, будучи детьми, обратились из Виндзора к детям, которых эвакуировали из их домов ради их же безопасности. Сегодня снова многие переживают болезненное чувство разлуки с близкими. Но и сейчас, как и тогда, мы в глубине души знаем, что поступаем правильно», — сказала королева.
«Хотя нам и раньше приходилось преодолевать трудности, в этот раз есть одно отличие. В этот раз мы объединили усилия со всеми странами на планете, используя великие достижения науки и наше природное сочувствие ради исцеления. Мы добьемся успеха — и этот успех будет принадлежать каждому из нас. Мы должны утешаться тем, что хотя нам еще предстоит выдержать немало трудностей, лучшие дни возвратятся. Мы снова будем с нашими друзьями, с нашими родственниками, мы снова встретимся», — завершила свою речь королева.
Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. pic.twitter.com/HjO1uiV1Tm— The Royal Family (@RoyalFamily) April 5, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Чарльз открыл первый полевой госпиталь для больных коронавирусом в Британии.
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