Украина

Коронавирус не берет: в Николаевской области до сих пор ни одного заболевшего

В Украине на утро 6 апреля лабораторно подтверждены 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев. Заболевания зафиксированы во всех областях Украины, кроме Николаевской, где с начала эпидемии нет ни одного больного коронавирусом. Такие данные приведены в сводке министерства здравоохранения.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма нет.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 апреля 2020 в Центр поступило 373 сообщение о подозрении на COVID-19

Напомним, по мнению властей, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается к середине апреля.

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