27.13 / 27.64 29.07 / 29.85
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Коронавирус не берет: в Николаевской области до сих пор ни одного заболевшего

9:53 6 апреля 2020 607
карта
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине на утро 6 апреля лабораторно подтверждены 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев. Заболевания зафиксированы во всех областях Украины, кроме Николаевской, где с начала эпидемии нет ни одного больного коронавирусом. Такие данные приведены в сводке министерства здравоохранения.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма нет.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 апреля 2020 в Центр поступило 373 сообщение о подозрении на COVID-19

Напомним, по мнению властей, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается к середине апреля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

«Аж мурашки по коже»: в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

"Аж мурашки по коже": в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

Сергей Фурса

Будет второй этап: Фурса рассказал, как коронавирус ударит по экономике Украины и курсу доллара

Стычки с полицией

В Гидропарке в Киеве "качки" устроили стычки с полицией: первые фото и видео

Александр, маркиз Бат

Одна жена и 74 «женки»: от коронавируса умер самый эксцентричный британский аристократ (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер