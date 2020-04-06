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Будет второй этап: Фурса рассказал, как коронавирус ударит по экономике Украины и курсу доллара
Карантин, введенный в Украине из-за пандемии коронавируса, ударил по экономике страны, а второй этап наступит, когда в мире случится рецессия.
Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал инвестиционный банкир и известный блогер Сергей Фурса, отвечая на вопрос, сможет ли выстоять под серьезными ударами слабая экономика Украины.
«Мы сейчас находимся на первом этапе. Пока удар по экономике нанес карантин. Он привел к остановке большинства сервисных и всех сопутствующих секторов — тех, что составляют около трети украинской экономики», — отметил он и добавил, что ситуацию усугубляет и положение дел на валютном рынке, хотя девальвация гривни и ожидалась.
«Все продолжится в таком же духе, если формат карантина не будет изменен», — считает эксперт, по мнению которого ограничительных мер в течение полугода наша страна не выдержит, а деньги могут «просто исчезнуть».
Сергей Фурса также подчеркнул, что второй этап наступит обязательно, когда до Украины доберется внешний карантин. «Карантин большой мировой экономики приведет к всемирной рецессии, которая, разумеется, повлияет на ситуацию во всех странах, в том числе и в Украине. Это случится постепенно — в течение нескольких месяцев», — сказал он, подчеркнув, что первой это почувствует на себе украинская гривня.
«Классический пример: падает спрос на металл — уменьшается объем его производства — в результате снижается ВВП. Чем меньше работают люди на заводе, тем меньшую зарплату они получают», — считает инвестиционный банкир.
Впрочем, по словам Сергея Фурсы, Украину может ожидать и третий этап — дефолт со всеми сопутствующими негативными последствиями. Так будет, если у Украины не будет сотрудничества с МВФ.
Полный текст интервью с Сергеем Фурсой о том, как пандемия коронавируса скажется на экономике Украины и украинцах, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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