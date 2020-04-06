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Украина

Куда обращаться больным коронавирусом, у которых нет декларации с врачом

11:47 6 апреля 2020 268
врач
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Если у человека есть определенные признаки заболевания коронавирусной инфекцией (температура, кашель, одышка) и у него нет подписанной с семейным врачом декларации, он должен обратиться в скорую медицинскую помощь, набрав номер «103». Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, отметив, что диспетчер скорой подскажет или направит к больному мобильную бригаду.

По словам Ляшко, Минздрав делает все возможное для того, чтобы расширить тестирование на коронавирусную болезнь. Он назвал алгоритмы тестирования: если у человека есть определенные симптомы, которые свидетельствуют о возможности и наличии развития коронавирусной болезни, то он должен позвонить своему семейному врачу. Только врач может поставить диагноз и только врач может принять дальнейшее решение, что делать больному и каковы его дальнейшие действия.

В большинстве случаев врач сам позвонит мобильной бригаде и направит ее для забора образцов для того, чтобы в дальнейшем диагностировать и установить коронавирусную болезнь.

После того, как отбираются образцы, принимается клиническое решение — или больного госпитализируют в стационар, или он остается дома под наблюдением лечащего врача.

Напомним, ранее доктор Комаровский назвал симптомы коронавируса, при которых нужно срочно обращаться в больницу, а также рассказал, какие средства должны быть в домашней аптечке в период пандемии коронавируса.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине на утро 6 апреля зафиксировано 1319 случаев COVID-19, 38 человек умерли.

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