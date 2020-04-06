Получать финансовые услуги онлайн: как украинцам пользоваться новой системой BankID

Деньги



В последнее время все больше государственных сервисов и услуг перемещаются из кабинетов чиновников в компьютеры и смартфоны граждан. Ярким примером стал недавний запуск мобильного приложения государственных цифровых услуг «Дія» (сокр. от «Держава і я»), позволяющего перевести множество документов, в частности водительские удостоверения и техпаспорта на автомобили, в цифровую форму либо дать к ним доступ через одно мобильное приложение в вашем смартфоне. Основой для таких программ является способ идентификации человека. И вскоре многие украинцы смогут получать огромное количество банковских услуг, даже довольно сложных, не обращаясь непосредственно в банки. С 1 апреля вступило в силу постановление правления Национального банка от 17 марта 2020 № 32 «Об утверждении положения о системе BankID Национального банка Украины». Согласно этому документу, дистанционный доступ к финансовым, административным и иным услугам с помощью системы BankID НБУ уже сегодня могут получить граждане, имеющие счета в 14 украинских банках. В то же время Национальный банк планирует дальнейшее активное развитие этой системы дистанционной идентификации и расширение сферы ее использования. В частности, регулятор создал предпосылки для внедрения коммерческой модели применения BankID НБУ в ближайшей перспективе.

«Благодаря системе BankID не нужно стоять в очередях и тратить время, чтобы добраться до места предоставления услуги»

О том, для чего нужна система BankID, как она работает и в каких случаях ее могут использовать простые граждане, «ФАКТАМ» рассказал управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

— Система BankID нужна для удаленной идентификации клиентов при предоставлении различных услуг, которые требуют проверки личности, например банковских и финансовых, а также услуг, предоставляемых различными государственными органами: получение информационных справок из госреестров, оформление документов и так далее. Работает эта система с помощью интернета через коммерческие банки, а весь функционал, обработку данных и регулирование обеспечивает НБУ.

Простые граждане — это конечные пользователи данной системы, для которых она и создана. Система предназначена для удобства, экономии времени и средств как самих граждан, так и поставщиков услуг. Экономия эта очень значительна, не нужно стоять в очередях, тратить время и деньги на транспорт, чтобы добраться до места предоставления услуги. Человек может находиться в любой точке планеты и получать нужную информацию или оформить документ. Это означает, что цена таких услуг может значительно сократиться ввиду увеличения интенсивности использования системы BankID.

Для экономики страны это имеет колоссальное значение, и не только экономит миллиарды гривен, но и улучшает в целом условия как для ведения бизнеса, так и просто для жизни. Приведу простой пример. Клиент идентифицирован в одном банке, но банковские услуги может получать удаленно во всех банках, а также во всех государственных органах и на других предприятиях, подключенных к данной системе. Это означает, что человек имеет возможность быстро выполнять свои задачи, для которых необходимы государственные документы и финансовые услуги, — как в целях ведения бизнеса, так и просто для личных нужд.

— И все же уточните, при каких операциях может использоваться система BankID?

— При всех видах банковских услуг: расчеты, кредиты, депозиты, обмен валюты, другие банковские услуги, любые государственные услуги, например, получение разных видов информации из госреестров, при операциях с недвижимостью. В принципе, это могут быть любые правоотношения, которые требуют присутствия человека, его идентификации и подписи.

«Если система BankID будет широко использоваться, то это экономия в сотни миллионов гривен ежедневно»

— В НБУ сообщили, что тарифицироваться будут только те операции, во время которых данные для идентификации клиента были успешно переданы между абонентами. В то же время платить за полученные услуги будет абонент, предоставляющий услуги абоненту-идентификатору. То есть кто в итоге будет оплачивать услугу BankID? Во сколько она обойдется простому пользователю?

— За услугу платит тот, кто ее получает. В данном случае — сам клиент. Например, он получает услугу в банке, подключенном к системе BankID, однако этот человек никогда физически не был в данном банке. Но банк, являющийся абонентом BankID, запрашивает идентификацию клиента у другого банка, также абонента, то есть участника данной системы. Второй банк, где клиент физически был, предъявил паспорт, заполнил и подписал анкеты с персональными данными, дает электронную идентификацию первому банку, предоставляющему услугу. При этом второй банк получает комиссионное вознаграждение от первого банка.

Обеспечивает обмен данными и их безопасность НБУ. При этом банк, предоставляющий услугу, может вообще не брать денег с клиента за идентификацию, так как зарабатывает на предоставлении этому человеку своей услуги и ему выгодно привлечь клиента бесплатной идентификацией. Точно так же происходит и при предоставлении других услуг.

Идентификаторами являются банки, клиент платит и за услугу, и за идентификацию, но эта плата несравненно меньше, чем если бы человеку пришлось самостоятельно приезжать в место предоставления услуги. Иногда это связано с путешествием в другой город, так как многие государственные услуги предоставляются только в столице или областных центрах. А это уже очень значительная экономия, которая может исчисляться тысячами гривен на одной операции. Можете вообразить, о какой экономии идет речь для всей Украины, если таких операций осуществляется сотни тысяч. То есть если система BankID будет широко использоваться, то это экономия в сотни миллионов гривен ежедневно.

«Система BankID существенно затрудняет мошеннические операции и делает неэффективным целый пласт преступлений»

— Насколько защищены при использовании BankID персональные данные граждан? Кто несет ответственность в случае утечки конфиденциальной информации при использовании этой системы?

— Можно очень кратко ответить на вопрос, чтобы снять дополнительные: уровень безопасности при удаленных операциях выше, чем при физической непосредственной идентификации, так как подделать идентификационные документы, такие как паспорт, гораздо проще, чем взломать всю систему безопасности удаленной идентификации.

Существует огромное количество различных мошеннических операций с подделкой бумажных документов, справок, государственных сертификатов. Система BankID существенно затрудняет мошеннические операции и делает неэффективным целый пласт преступлений с подделкой паспорта. Однако нельзя говорить, что эта система полностью исключает все виды мошенничества и воровства персональных данных. Нет ничего идеального, однако эффективность и безопасность операций при использовании BankID на порядок выше физической идентификации.

Правила безопасности клиентов также более простые и эффективные. Им просто нужно следовать. Например, на потерянный паспорт или на паспортные данные клиента, которые попали в руки мошенников, можно оформить кредит, что происходит сейчас достаточно часто. При повсеместном использовании BankID клиент может установить дополнительные меры безопасности, при которых одного паспорта будет недостаточно, например, при выдаче кредита. Нужна будет двухфакторная аутентификация, возможно, дополнительные действия клиента. То есть без его воли операцию выдачи кредита на подставное лицо проделать будет очень сложно: нужно украсть еще и мобильный телефон, знать дополнительные секретные данные данного клиента, что делает мошенническую операцию просто невыгодной финансово.

Поэтому очень важно не только установить систему BankID, но и расширять ее использование, чего пока не происходит, и банки не спешат ее широко применять, опасаясь потери своих клиентов. В любом случае за использованием удаленной идентификации — будущее. Особенно актуальной такая система является в период всеобщего карантина. И нынешняя ситуация с противодействием пандемии может стать катализатором значительного расширения использования BankID и при финансовых услугах, и при государственных доверительных услугах, и при предоставлении любых других услуг, которые требуют обязательной идентификации и подписи.

Следует отметить, что сегодня уровень использования системы BankID менее 0,1% от возможного во всех сферах услуг. Это объясняется тем, что система существенно подрывает основы коррупционной модели государственного управления, которая продолжает доминировать сегодня в Украине. Поэтому расширение использования, с одной стороны, тормозится саботажем чиновников на разных уровнях, а с другой — некомпетентностью этих же чиновников.

Также важно отметить, что широкое использование системы BankID является обязательным условием успешной реализации госпрограммы «Государство в смартфоне», о которой мы много слышали в прошлом году, во время президентский и парламентской выборных кампаний.

— А что, BankID — это единственная в Украине система идентификации?

— Нет. Не менее эффективной альтернативой BankID является технология MobileID, предусматривающая идентификацию с помощью мобильного телефона, а также ситсема CardID, где идентификация проводится с помощью биометрического паспорта, в котором также есть электронная подпись. Все эти три технологи абсолютно идентичны по функциям. На технологическом и регуляторном уровнях внедрены все, кроме MobileID, использование которой еще не урегулировано законодательно. Таким образом, широкому применению указанных технологий препятствует управленческий уровень, а это означает, что коррупционная модель нашего государства пока остается без изменений.

Стоит напомнить, что недавно Киевской городской государственной администрацией была усовершенствована «Карточка киевлянина». По словам чиновников, теперь «Карточка киевлянина» — это ключ к ряду электронных услуг, которые открываются благодаря идентификации ее владельца через систему BankID.

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