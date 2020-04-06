Хотят ли русские войны? Невзоров метко описал Россию

Мир

Известный российский публицист Александр Невзоров сравнил новую конфигурацию власти в России после изменений конституции РФ с никелидом титана, обладающим памятью формы, передает «Гордон».

«Многие металлы обладают памятью формы — при небольшом нагревании или при выходе из сильного охлаждения возвращают немедленно себе свою форму. Россия в том смысле, в котором мы употребляем это слово, всегда будет возвращать себе эту форму. Она не может быть другой. Вне зависимости от того, кто ее возглавляет», — отметил публицист и добавил, что она будет чудовищной даже в том случае, если во главе Российской Федерации станет «последовательный человек, любящий свою страну».

Он также привел еще одно яркое сравнение, упомянут клептомана, крадущего не нужные ему вещи: «Он не может ничего с собой поделать. И вот эта невозможность обойтись без захвата, без агрессии, без оккупации, без издевательств над своим народом… Просто надо в этом признаться. Я тебя уверяю, что мир, который так критично относится к России, Украина, которая надолго — справедливо абсолютно — будет испытывать только боль при звуках слова „Россия“, — все кинутся помогать и прощать. Просто надо сознаться. И все встанет на свои места».

Отвечая на вопрос о том, «хотят ли русские войны»", Невзоров четко ответил: «Постоянно! Всегда будет так, надо смириться… Большинство войн были следствием прямой хотелки и прямой необходимости, которую Россия каждый раз себе придумывала. Как это было, там, с Финляндией или с Афганистаном, или сегодняшняя непонятная, никому не нужная, игра с дикарями в Сирии. Если бы они придумали: „Зачем мы в Сирии? Мы ищем волшебную лампу Аладдина“, — это было бы хотя бы каким-то объяснением того, чем там занята Россия».

По его мнению, пока объяснению операции России в Сирии нет, «кроме того, что есть этот дикарь, у которого периодически недержание отравляющих газов»: «Понятно, что идет в мусульманском мире переделка сложных позиций, сложных влияний, к которым никакого отношения не имеет Россия. Разговор о войне с терроризмом — вообще для умалишенных. Потому что бороться с терроризмом, озлобляя террористов и оставляя им все возможности террорничать, — это даже в качестве смешного анекдота тоже не годится», — резюмировал публицист.

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Фото со странички Александра Невзорова в Facebook.

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