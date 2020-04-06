- 14:05 Вооруженное нападение под Одессой: частный дом забросали «коктейлями Молотова»
- 14:04 В Харькове сгорели четверо бездомных: фото с места происшествия
- 14:04 Снова замуж? Наталья Могилевская очаровала свадебным образом
- 13:57 Почему медики часто заражаются кронавирусом: инфекционист объяснила ситуацию
- 13:55 С европейским взглядом на Украину: Невзоров неожиданно высказался про Соловьева
- 13:46 "Голый и без маски": в столичном Гидропарке полицейские ловили "моржа"
- 13:37 Доллар стремительно дешевеет: упадет ли курс ниже 27 гривен
- 13:34 Когда совершать покупки и высаживать рассаду: лунный календарь на 6–12 апреля
- 13:33 «Выращиваем лук на подоконнике»: Тарас Тополя рассказал, как проводит время на карантине
- 13:30 Нарушал режим самоизоляции: Собчак «застрелила» мужа
- 13:22 Умер известный журналист Борис Клименко
- 13:21 От коронавируса умерла звезда знаменитого фильма «Челюсти»
Хотят ли русские войны? Невзоров метко описал Россию
Известный российский публицист Александр Невзоров сравнил новую конфигурацию власти в России после изменений конституции РФ с никелидом титана, обладающим памятью формы, передает «Гордон».
«Многие металлы обладают памятью формы — при небольшом нагревании или при выходе из сильного охлаждения возвращают немедленно себе свою форму. Россия в том смысле, в котором мы употребляем это слово, всегда будет возвращать себе эту форму. Она не может быть другой. Вне зависимости от того, кто ее возглавляет», — отметил публицист и добавил, что она будет чудовищной даже в том случае, если во главе Российской Федерации станет «последовательный человек, любящий свою страну».
Он также привел еще одно яркое сравнение, упомянут клептомана, крадущего не нужные ему вещи: «Он не может ничего с собой поделать. И вот эта невозможность обойтись без захвата, без агрессии, без оккупации, без издевательств над своим народом… Просто надо в этом признаться. Я тебя уверяю, что мир, который так критично относится к России, Украина, которая надолго — справедливо абсолютно — будет испытывать только боль при звуках слова „Россия“, — все кинутся помогать и прощать. Просто надо сознаться. И все встанет на свои места».
Отвечая на вопрос о том, «хотят ли русские войны»", Невзоров четко ответил: «Постоянно! Всегда будет так, надо смириться… Большинство войн были следствием прямой хотелки и прямой необходимости, которую Россия каждый раз себе придумывала. Как это было, там, с Финляндией или с Афганистаном, или сегодняшняя непонятная, никому не нужная, игра с дикарями в Сирии. Если бы они придумали: „Зачем мы в Сирии? Мы ищем волшебную лампу Аладдина“, — это было бы хотя бы каким-то объяснением того, чем там занята Россия».
По его мнению, пока объяснению операции России в Сирии нет, «кроме того, что есть этот дикарь, у которого периодически недержание отравляющих газов»: «Понятно, что идет в мусульманском мире переделка сложных позиций, сложных влияний, к которым никакого отношения не имеет Россия. Разговор о войне с терроризмом — вообще для умалишенных. Потому что бороться с терроризмом, озлобляя террористов и оставляя им все возможности террорничать, — это даже в качестве смешного анекдота тоже не годится», — резюмировал публицист.
Эксклюзивное интервью с известный экономическим и политическим аналитиком Славой Рабиновичем о том, как Путин сотоварищи удерживают власть в России, и о том, что необходимо для привлечения президента РФ к ответственности, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото со странички Александра Невзорова в Facebook.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!