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В Харькове сгорели четверо бездомных: фото с места происшествия
В воскресенье, 5 апреля, произошел пожар в заброшенном подсобном помещении вблизи бывшего харьковского туберкулезного диспансера. При этом погибли четыре человека. В тот же день крупный подземный пожар произошел в Киеве.
Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Харьковской области, пожар возник вечером в помещении бывшей котельной — загорелись старые матрасы и мусор. В результате погибли четверо мужчин. Пожар потух еще до прибытия спасателей.
Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Сейчас устанавливаются личности погибших.
Ранее сообщалось, что крупный пожар возник в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС — спасатели ликвидируют два масштабных очага возгорания.
Как сообщалось ранее, в Житомирской области сожгли парк, который был высажен в память о бойцах, которые погибли при проведении АТО.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!