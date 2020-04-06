Происшествия

В Харькове сгорели четверо бездомных: фото с места происшествия

В воскресенье, 5 апреля, произошел пожар в заброшенном подсобном помещении вблизи бывшего харьковского туберкулезного диспансера. При этом погибли четыре человека. В тот же день крупный подземный пожар произошел в Киеве.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Харьковской области, пожар возник вечером в помещении бывшей котельной — загорелись старые матрасы и мусор. В результате погибли четверо мужчин. Пожар потух еще до прибытия спасателей.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Сейчас устанавливаются личности погибших.

Ранее сообщалось, что крупный пожар возник в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС — спасатели ликвидируют два масштабных очага возгорания.

Как сообщалось ранее, в Житомирской области сожгли парк, который был высажен в память о бойцах, которые погибли при проведении АТО.

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