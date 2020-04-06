27.13 / 27.64 29.07 / 29.85
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Масштабный пожар в Чернобыле: что сейчас происходит в зоне отчуждения (видео)

10:15 6 апреля 2020 346
Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где возник серьезный пожар, спасатели продолжают ликвидацию двух очагов возгорания.

Как сообщают в ГосЧС, речь идет о 20 га (Котовское лесничество) между селами Владимировка и Жовтневе, а также о пожаре (около 5 га) возле села Рагивка

«Всего с начала работ авиацией ГосЧС осуществлено 42 сбросы воды (174 тонны), из них вертолетом МИ-8 — 27 сбросов, самолетами АН-32П — 15 сбросов», — сообщают в чрезвычайной службе и добавляют, что радиационный фон по Киеву и Киевской области — в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений: «Радиационный фон по Киеву и Киевской области не превышает естественные фоновые значения (г. Киев — 0,014 мР / час, Киевская область — в пределах 0,012 мР / час, в г. Чернобыль — 0,020 мР / ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР / ч)».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, заявлявший о повышении радиационного фона в эпицентре возгорания, заявил, что инспекция намерена добиваться принятия Радой законопроекта об ужесточении штрафных санкций за поджог травы — их хотят увеличить в 50−100 раз.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

«Аж мурашки по коже»: в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

"Аж мурашки по коже": в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

Александр, маркиз Бат

Одна жена и 74 «женки»: от коронавируса умер самый эксцентричный британский аристократ (фото)

Сергей Фурса

Будет второй этап: Фурса рассказал, как коронавирус ударит по экономике Украины и курсу доллара

полтавчанка Нина Рудченко, которую похоронили заживо

Похоронили заживо: на Полтавщине трое мужчин жестоко пытали 57-летнюю женщину (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер