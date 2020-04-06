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Масштабный пожар в Чернобыле: что сейчас происходит в зоне отчуждения (видео)
По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где возник серьезный пожар, спасатели продолжают ликвидацию двух очагов возгорания.
Как сообщают в ГосЧС, речь идет о 20 га (Котовское лесничество) между селами Владимировка и Жовтневе, а также о пожаре (около 5 га) возле села Рагивка
«Всего с начала работ авиацией ГосЧС осуществлено 42 сбросы воды (174 тонны), из них вертолетом МИ-8 — 27 сбросов, самолетами АН-32П — 15 сбросов», — сообщают в чрезвычайной службе и добавляют, что радиационный фон по Киеву и Киевской области — в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений: «Радиационный фон по Киеву и Киевской области не превышает естественные фоновые значения (г. Киев — 0,014 мР / час, Киевская область — в пределах 0,012 мР / час, в г. Чернобыль — 0,020 мР / ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР / ч)».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, заявлявший о повышении радиационного фона в эпицентре возгорания, заявил, что инспекция намерена добиваться принятия Радой законопроекта об ужесточении штрафных санкций за поджог травы — их хотят увеличить в 50−100 раз.
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