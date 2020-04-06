Мир

Пил алкоголь и смотрел порнофильмы: во Франции бездомный поляк устроил карантин в супермаркете

Во Франции, где на днях зафиксировали всплеск смертей от коронавируса, бездомный поляк устроил себе «самоизоляцию» в супермаркете.

В городе По в пятницу, 3 апреля, мужчина умудрился замкнуться в супермаркете на ночь. Там он распивал виски и шампанское и смотрел порнофильмы, передает Le Parisien.

Рано утром в субботу работник супермаркета обнаружил беспорядок и вызвал полицию. Пьяного бездомного сначала доставили в больницу. Затем его поместили под стражу из-за испорченного медоборудования. В больнице, воспользовавшись моментом, когда он остался один, мужчина испортил устройство для кардиомониторинга стоимостью 15 тысяч евро.

В понедельник мужчине должны избрать меру пресечения.

Напомним, во Франции скончался заразившийся коронавирусом украинец.

Как сообщали «ФАКТЫ», врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес покончил с собой после того, как его тест на COVID-19 показал положительный результат.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter