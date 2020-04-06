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- 14:26 Пил алкоголь и смотрел порнофильмы: во Франции бездомный поляк устроил карантин в супермаркете
Пил алкоголь и смотрел порнофильмы: во Франции бездомный поляк устроил карантин в супермаркете
Во Франции, где на днях зафиксировали всплеск смертей от коронавируса, бездомный поляк устроил себе «самоизоляцию» в супермаркете.
В городе По в пятницу, 3 апреля, мужчина умудрился замкнуться в супермаркете на ночь. Там он распивал виски и шампанское и смотрел порнофильмы, передает Le Parisien.
Рано утром в субботу работник супермаркета обнаружил беспорядок и вызвал полицию. Пьяного бездомного сначала доставили в больницу. Затем его поместили под стражу из-за испорченного медоборудования. В больнице, воспользовавшись моментом, когда он остался один, мужчина испортил устройство для кардиомониторинга стоимостью 15 тысяч евро.
В понедельник мужчине должны избрать меру пресечения.
Напомним, во Франции скончался заразившийся коронавирусом украинец.
Как сообщали «ФАКТЫ», врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес покончил с собой после того, как его тест на COVID-19 показал положительный результат.
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