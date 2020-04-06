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Мать Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса (фото)
Мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы — 82-летняя Долорес Сала Каррио — умерла в пригороде Барселоны от коронавируса, сообщает официальный сайт английского клуба.
«Все, кто связан с клубом, выражают свои самые искренние соболезнования в это самое печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям», — говорится в сообщении «МанСити».
Знаменитый футболист и тренер с матерью
Отметим, что Долорс в браке с Валенти Гвардиолой родила четырех детей — двух девочек Франческу и Ольгу и двух мальчиков. Пеп — старший сын супругов, его младший брат Пере — футбольный агент.
Совсем недавно Гвардиола пожертвовал 1 млн евро каталонской больнице на борьбу с коронавирусом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что врач футбольного клуба «Реймс», заразившийся коронавирусом, совершил самоубийство.
Фото marca.com, Solarpix
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