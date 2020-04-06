«Ох, эти ноги!»: Леся Никитюк показала, как эффектно пересидеть карантин (фото)

Шоу-бизнес

Телеведущая Леся Никитюк на карантине не дает скучать своим поклонникам в сети. Она делится соблазнительными фото, показывает, с кем коротает время в постели и как занимается уборкой. Новое пикантное фото длинноногой звезды взволновало подписчиков. Леся показала, как эффектно пересидеть карантин, опубликовав снимок, на котором позирует в сексуальном боди и туфлях на высокой шпильке.

«Просижу этот карантин красиво. Главное, чтобы ноги не отекли», — подписала кадр Леся.

Поклонники в комментариях не жалеют комплиментов.

«Для карантина слишком красиво», «Что ты с мужчинами делаешь?», «Леся Иванівно Вы красивы и на экране и в жизни», «Ну какая же вы сногсшибательно прекрасная, Леся!», — пишут под фото.

Напомним, после 8 Марта Никитюк оказалась в больнице, но позже заверила, что с ней все в порядке.

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