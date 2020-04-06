Благовещение 2020: душевные поздравления и красивые открытки

Общество и люди

Благовещение Пресвятой Богородицы — большой и светлый праздник. И вы просто обязаны поздравить с ним своих близких.

А «ФАКТЫ» сделали подборку душевных поздравлений и открыток.

Седьмого апреля, веселой весной,

Приходит к нам праздник пречистый, святой,

И вести благие идут вслед за ним,

Что каждый отныне храним и любим!

Ведь к Деве Марии в святую обитель

Архангел пришел возвестить:

Что явится этому миру Спаситель,

Что радость в нем будет царить!

Пусть будет для всех этот праздник прекрасен,

А купол небесный сверкающе ясен!

***

Поздравляю в праздник славный,

Благовещенье сейчас,

Пусть летят благие вести,

Только радуют пусть вас.

Пожелаю веры крепкой,

Чтобы жить вам помогала,

Силы для хороших дел

Неизменно чтоб давала.

Счастья вам и вашим близким,

Мира, радости, добра,

Кротости, смирения в сердце

И душевного тепла.





***

Пусть Небесная Царица

Укрывает вас от бед.

В Благовещение желаю

Долгих и счастливых лет.

Верьте в лучшее, любите,

Богородицу молите.

Пусть благословит и вас,

Во всем помощи воздаст!

***

Как ангел весть принес благую,

Тебе желаю в мире жить

И в праведную жизнь, ликуя,

Войти, и как в море плыть,

С Благовещением чудесным,

Поздравить я тебя хочу

И Богородице молюсь я,

Дать тебе счастье попрошу!

***

Весть благую принесет

Пусть на крыльях голубь белый,

От беды нас охранить

Просим Пресвятую Деву.

В Благовещение желаю

Веру в сердце укреплять,

Богородице святой

В храме свечи зажигать.

Пусть горят они, не гаснут

И, благую весть встречая,

На любовь и милость Божью

Мы всем сердцем уповаем.

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