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Благовещение 2020: душевные поздравления и красивые открытки
Благовещение Пресвятой Богородицы — большой и светлый праздник. И вы просто обязаны поздравить с ним своих близких.
А «ФАКТЫ» сделали подборку душевных поздравлений и открыток.
Седьмого апреля, веселой весной,
Приходит к нам праздник пречистый, святой,
И вести благие идут вслед за ним,
Что каждый отныне храним и любим!
Ведь к Деве Марии в святую обитель
Архангел пришел возвестить:
Что явится этому миру Спаситель,
Что радость в нем будет царить!
Пусть будет для всех этот праздник прекрасен,
А купол небесный сверкающе ясен!
***
Поздравляю в праздник славный,
Благовещенье сейчас,
Пусть летят благие вести,
Только радуют пусть вас.
Пожелаю веры крепкой,
Чтобы жить вам помогала,
Силы для хороших дел
Неизменно чтоб давала.
Счастья вам и вашим близким,
Мира, радости, добра,
Кротости, смирения в сердце
И душевного тепла.
***
Пусть Небесная Царица
Укрывает вас от бед.
В Благовещение желаю
Долгих и счастливых лет.
Верьте в лучшее, любите,
Богородицу молите.
Пусть благословит и вас,
Во всем помощи воздаст!
***
Как ангел весть принес благую,
Тебе желаю в мире жить
И в праведную жизнь, ликуя,
Войти, и как в море плыть,
С Благовещением чудесным,
Поздравить я тебя хочу
И Богородице молюсь я,
Дать тебе счастье попрошу!
***
Весть благую принесет
Пусть на крыльях голубь белый,
От беды нас охранить
Просим Пресвятую Деву.
В Благовещение желаю
Веру в сердце укреплять,
Богородице святой
В храме свечи зажигать.
Пусть горят они, не гаснут
И, благую весть встречая,
На любовь и милость Божью
Мы всем сердцем уповаем.
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