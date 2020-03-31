Благовещение 2020: красивые открытки и поздравления

Общество и люди

7 апреля христиане восточного обряда празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Христиане западного обряда отпраздновали 25 марта.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений с праздником.

С благою вестью голубь белый

Парит и кружит в небесах,

Вам в Благовещение желаю,

Чтобы была душа чиста.

Чтоб вера вас не покидала,

Смирение в сердце чтоб жило,

Благословение Господне

Всегда по жизни вас вело.

***

Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!

***

С Благовещеньем Девы Святой!

Пусть в душе будет мир и покой,

Вера, радость, тепло, доброта

И надежда на милость Христа.

Пусть здоровье даст Бог, и любовь,

И уютный, приветливый кров.

Пускай ангел на помощь спешит.

Всех-всех благ вам от чистой души.

***

С Благовещением поздравляю!

Больше в жизни радостных вестей.

Счастье в доме было чтоб без края.

Рядом — добрых, любящих людей.

И пускай Святая Богоматерь

Станет и надеждой, и опорой.

Чтобы одарила благодатью

И мечты исполнила все скоро!

***

Благовещенье настало —

Светлый праздник чистоты!

Пусть добавит Вам удачи,

И любви, и доброты!

Этот праздник пусть подарит

Избавленье от тревог.

Беды, зло не переступят

Дома Вашего порог!

***

В Благовещение желаю

Всем я счастья и добра,

Богородицу восславим

За рожденного Христа.

Я желаю, чтоб в любви

И согласии мы жили,

Веру в сердце берегли,

Добрые дела творили.

Благовещение пусть веру

В наших душах укрепит,

Богородица пусть сердцем

Материнским нас хранит.

Больше поздравлений с праздником читайте здесь.

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