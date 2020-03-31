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Благовещение 2020: красивые открытки и поздравления
7 апреля христиане восточного обряда празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Христиане западного обряда отпраздновали 25 марта.
«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений с праздником.
С благою вестью голубь белый
Парит и кружит в небесах,
Вам в Благовещение желаю,
Чтобы была душа чиста.
Чтоб вера вас не покидала,
Смирение в сердце чтоб жило,
Благословение Господне
Всегда по жизни вас вело.
***
Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!
***
С Благовещеньем Девы Святой!
Пусть в душе будет мир и покой,
Вера, радость, тепло, доброта
И надежда на милость Христа.
Пусть здоровье даст Бог, и любовь,
И уютный, приветливый кров.
Пускай ангел на помощь спешит.
Всех-всех благ вам от чистой души.
***
С Благовещением поздравляю!
Больше в жизни радостных вестей.
Счастье в доме было чтоб без края.
Рядом — добрых, любящих людей.
И пускай Святая Богоматерь
Станет и надеждой, и опорой.
Чтобы одарила благодатью
И мечты исполнила все скоро!
***
Благовещенье настало —
Светлый праздник чистоты!
Пусть добавит Вам удачи,
И любви, и доброты!
Этот праздник пусть подарит
Избавленье от тревог.
Беды, зло не переступят
Дома Вашего порог!
***
В Благовещение желаю
Всем я счастья и добра,
Богородицу восславим
За рожденного Христа.
Я желаю, чтоб в любви
И согласии мы жили,
Веру в сердце берегли,
Добрые дела творили.
Благовещение пусть веру
В наших душах укрепит,
Богородица пусть сердцем
Материнским нас хранит.
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