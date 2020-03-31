27.07 / 27.52 29.01 / 29.75
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Благовещение 2020: красивые открытки и поздравления

11:36 6 апреля 2020 202
Благовещение
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

7 апреля христиане восточного обряда празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Христиане западного обряда отпраздновали 25 марта.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений с праздником.

Благовещение

С благою вестью голубь белый
Парит и кружит в небесах,
Вам в Благовещение желаю,
Чтобы была душа чиста.

Чтоб вера вас не покидала,
Смирение в сердце чтоб жило,
Благословение Господне
Всегда по жизни вас вело.

Благовещение

***
Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!

***
С Благовещеньем Девы Святой!
Пусть в душе будет мир и покой,
Вера, радость, тепло, доброта
И надежда на милость Христа.

Пусть здоровье даст Бог, и любовь,
И уютный, приветливый кров.
Пускай ангел на помощь спешит.
Всех-всех благ вам от чистой души.

Благовещение

***
С Благовещением поздравляю!
Больше в жизни радостных вестей.
Счастье в доме было чтоб без края.
Рядом — добрых, любящих людей.

И пускай Святая Богоматерь
Станет и надеждой, и опорой.
Чтобы одарила благодатью
И мечты исполнила все скоро!

Благовещение

***
Благовещенье настало —
Светлый праздник чистоты!
Пусть добавит Вам удачи,
И любви, и доброты!

Этот праздник пусть подарит
Избавленье от тревог.
Беды, зло не переступят
Дома Вашего порог!

Благовещение

***
В Благовещение желаю
Всем я счастья и добра,
Богородицу восславим
За рожденного Христа.

Я желаю, чтоб в любви
И согласии мы жили,
Веру в сердце берегли,
Добрые дела творили.

Благовещение пусть веру
В наших душах укрепит,
Богородица пусть сердцем
Материнским нас хранит.

Благовещение

Больше поздравлений с праздником читайте здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

«Аж мурашки по коже»: в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

"Аж мурашки по коже": в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

Листовки в Донецке

В Донецке разбросали "коронавирусные" листовки (фото)

Петель

Украинский блогер погиб в ДТП в России (фото)

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер