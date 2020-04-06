26.94 / 27.40 28.84 / 29.59
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Благовещение 2020: музыкальные открытки, картинки, поздравления

6:29 7 апреля 2020 92
Благовещение
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В этом году Благовещение Пресвятой Богородицы многие из нас отмечают дома. Чтобы создать праздничное настроение себе и близким, воспользуйтесь нашими советами, как отметить Благовещение во время карантина. Ну, и не забудьте поздравить друзей.

А «ФАКТЫ» сделали подборку красивых поздравлений и музыкальных открыток.

Благовещение

Поздравляю с Благовещением. Желаю полной чаши добра, радости, счастья, Божьего благословения, здоровья и благополучия. Пусть Богородица слышит молитвы и защищает от бед. Пускай в дом заходят только хорошие гости и лишь благие вести!

Благовещение

***
Поздравляю с Благовещением! В этот великий день хочется пожелать смирения, доброты, чтобы все, что приходит в Вашу жизнь приносило только свет и радость, пусть в душе и семье всегда будет мир и покой, здоровья и долголетия!

***
С Благовещеньем Пресвятой Богородицы! Именно в этот день Дева Мария узнала благую весть о том, что станет Богородицей и матерью Спасителя нашего, Иисуса Христа. Пусть же в этот светлый праздник наши души наполняются только самыми лучшими помыслами, чтобы в жизни каждого из нас была своя благая весть.

***
Поздравляю с праздником Благовещение Пресвятой Богородицы! Порадуемся благой вести, полученной девой Марией от архангела Гавриила. Пусть и ваша жизнь дарит только благие вести, оберегая от несчастий, бед и тревог, чтобы душевный покой, человеческие радости и счастье были всегда с вами.

Благовещение

Больше поздравлений с Благовещением вы можете найти здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Благовещение

Благовещение 2020: душевные поздравления и красивые открытки

Коронавирус

Страшный показатель: стало известно, как можно определить вероятность смерти пациента с COVID-19

Благовещение

Благовещение 2020: красивые открытки и поздравления

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер