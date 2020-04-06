Благовещение 2020: музыкальные открытки, картинки, поздравления

Общество и люди

В этом году Благовещение Пресвятой Богородицы многие из нас отмечают дома. Чтобы создать праздничное настроение себе и близким, воспользуйтесь нашими советами, как отметить Благовещение во время карантина. Ну, и не забудьте поздравить друзей.

А «ФАКТЫ» сделали подборку красивых поздравлений и музыкальных открыток.

Поздравляю с Благовещением. Желаю полной чаши добра, радости, счастья, Божьего благословения, здоровья и благополучия. Пусть Богородица слышит молитвы и защищает от бед. Пускай в дом заходят только хорошие гости и лишь благие вести!

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Поздравляю с Благовещением! В этот великий день хочется пожелать смирения, доброты, чтобы все, что приходит в Вашу жизнь приносило только свет и радость, пусть в душе и семье всегда будет мир и покой, здоровья и долголетия!

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С Благовещеньем Пресвятой Богородицы! Именно в этот день Дева Мария узнала благую весть о том, что станет Богородицей и матерью Спасителя нашего, Иисуса Христа. Пусть же в этот светлый праздник наши души наполняются только самыми лучшими помыслами, чтобы в жизни каждого из нас была своя благая весть.

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Поздравляю с праздником Благовещение Пресвятой Богородицы! Порадуемся благой вести, полученной девой Марией от архангела Гавриила. Пусть и ваша жизнь дарит только благие вести, оберегая от несчастий, бед и тревог, чтобы душевный покой, человеческие радости и счастье были всегда с вами.

Больше поздравлений с Благовещением вы можете найти здесь.

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