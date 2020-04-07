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Беседа не помогла: COVID-19 обнаружен у директора рынка, работавшего во время карантина
В Запорожской области, где мэр областного центра отказывался ограничивать работу городского транспорта, коронавирус выявлен у директора рынка, часть которого продолжала работу даже в условиях карантина.
Об этом сообщили в областном отделе Нацполиции.
Установлено, что подтверждение диагнозу директор рынка получил 3 апреля. Сейчас состояние его здоровья тяжелое, мужчина находится на лечении в медицинском учреждении.
Правоохранители уточнили, что 21 марта, во время карантина полицейские обнаружили на территории рынка два незакрытых киоска с продуктами питания. Торговля в киосках продолжалась, несмотря на запрет такой деятельности. Полицейские после этого провели разъяснительную беседу с директором рынка.
«Во время беседы гражданин отрицал факт работы рынка и препятствовал фиксированию правонарушения. В результате на него составили административный протокол по ст. 44−3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Работу рынка было остановлено», — отметили в полиции.
Позже было установлено, что директор рынка, в отношении которого был составлен протокол, находится на лечении в медицинском учреждении, и 3 апреля ему подтвержден диагноз коронавирус COVID-19, состояние его здоровья тяжелое.
Полицейские, контактировавшие с больным, сдали тесты — результат отрицательный. Кроме этого, правоохранители восстанавливают круг лиц, с которыми контактировал человек.
Напомним, по состоянию на 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.
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