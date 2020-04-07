Украина потребовала объяснений от Ирана по поводу чудовищного оправдания расстрела самолета МАУ

Украина

Украина ожидает от Ирана немедленных объяснений, почему виновных в январской авиакатастрофе самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) не арестовали.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко после того, как 6 апреля член комиссии иранского парламента по вопросам законодательства и юстиции, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные добились «хороших результатов», сбив гражданский авиалайнер.

Свое заявление Пристайко опубликовал в Twitter.

«Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого плачевного заявления. Это показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на беззащитный гражданский самолет», — написал вице-премьер-министр.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вместе с международными партнерами не позволит Ирану избежать ответственности за сбивание самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом Кулеба сказал в эфире программы «Обратный отсчет» на UA: Первый.

По его словам, Посольство Украины в Тегеране уже отреагировало на заявление иранского депутата Хассана Норузи, направив иранским властям была ноту для получения официальных разъяснений позиции Ирана.

«Как и в нашей стране, депутаты могут говорить, что угодно ради поднятия себе рейтинга внутри страны, опираться на факты, манипулировать фактами… Мы должны опираться на официальную информацию, поэтому когда мы получим официальную информацию от Ирана — мы будем делать соответствующие выводы», — подчеркнул Кулеба.

«Но, мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности за ту трагедию, которая произошла, и будем работать с ними для того, чтобы получить „черные ящики“, для того, чтобы согласовать параметры юридической ответственности за то, что произошло», — подчеркнул глава МИД. Министр добавил, что Украина будет действовать не одна, а вместе с международными партнерами, прежде всего с Канадой.

Напомним, что 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности. 3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не станет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон. 23 марта представители Украины и Ирана согласовали дальнейший алгоритм взаимодействия с целью установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности за сбитие самолета «Международных авиалиний Украины».

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