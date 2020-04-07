Мир

Страшный показатель: стало известно, как можно определить вероятность смерти пациента с COVID-19

Тяжесть состояния больного с подтвержденным коронавирусом можно определить по анализу крови. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на исследователей из Университета Вероны и университетской клиники Падуи совместно с коллегами из США.

Сообщается, что ученые проанализировали ряд научных статей об уровне тромбоцитов у пациентов с коронавиурсом и выяснили, что уровень этих компонентов крови значительно падал у пациентов, лечение которых закончилось летальным исходом.

Поэтому в медицинской среде показатель уровня тромбоцитов предлагается использовать в качестве маркера ухудшения состояния больного — на его основании доктора смогут оценивать состояние зараженного и принимать врачебные решения.

В свою очередь, эксперты, к которым обратились журналисты, пояснили, что тромбоциты влияют на сохранение жидкого состояния крови, остановку кровотечений при повреждениях стенок сосудов и растворение тромбов. Нарушение этой системы свидетельствует о резком ухудшении работы всего организма.

Данный критерий может использоваться для диагностики тяжелых форм коронавируса. При тяжелой форме заболевания коронавирусной инфекцией возникает синдром полиорганной недостаточности: нарушаются функции печени, почек, легких. Это провоцирует угнетение кроветворного ростка, следствием чего является снижение количества и качества тромбоцитов.

Эксперты предполагают, что корреляция между пониженным уровнем тромбоцитов и тяжелым состоянии при коронавирусе может быть вызван как влиянием вируса на их образование, так и связи вируса с компонентами крови, вызывающей выработку в организме антител против собственных же клеток.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во Всемирной организации здоровья считают, что высокому риску развития тяжелых симптомов COVID-19 подвержены люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, в частности, вызванными курением.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter