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Страшный показатель: стало известно, как можно определить вероятность смерти пациента с COVID-19
Тяжесть состояния больного с подтвержденным коронавирусом можно определить по анализу крови. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на исследователей из Университета Вероны и университетской клиники Падуи совместно с коллегами из США.
Сообщается, что ученые проанализировали ряд научных статей об уровне тромбоцитов у пациентов с коронавиурсом и выяснили, что уровень этих компонентов крови значительно падал у пациентов, лечение которых закончилось летальным исходом.
Поэтому в медицинской среде показатель уровня тромбоцитов предлагается использовать в качестве маркера ухудшения состояния больного — на его основании доктора смогут оценивать состояние зараженного и принимать врачебные решения.
В свою очередь, эксперты, к которым обратились журналисты, пояснили, что тромбоциты влияют на сохранение жидкого состояния крови, остановку кровотечений при повреждениях стенок сосудов и растворение тромбов. Нарушение этой системы свидетельствует о резком ухудшении работы всего организма.
Данный критерий может использоваться для диагностики тяжелых форм коронавируса. При тяжелой форме заболевания коронавирусной инфекцией возникает синдром полиорганной недостаточности: нарушаются функции печени, почек, легких. Это провоцирует угнетение кроветворного ростка, следствием чего является снижение количества и качества тромбоцитов.
Эксперты предполагают, что корреляция между пониженным уровнем тромбоцитов и тяжелым состоянии при коронавирусе может быть вызван как влиянием вируса на их образование, так и связи вируса с компонентами крови, вызывающей выработку в организме антител против собственных же клеток.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что во Всемирной организации здоровья считают, что высокому риску развития тяжелых симптомов COVID-19 подвержены люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, в частности, вызванными курением.
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