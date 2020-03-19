27.48 / 28.57 29.50 / 30.88
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Коронавирус: кто попадает в группу риска COVID-19

14:20 19 марта 2020 147
Курильщик
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Во Всемирной организации здоровья, ранее заявлявшей, что коронавирусом могут инфицироваться как взрослые так и дети, отмечают, что высокому риску развития тяжелых симптомов COVID-19 подвержены люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, в частности, вызванными курением.

«Исследование 55 924 лабораторно подтвержденных случаев в Китае показывают, что показатель смертности у пациентов с COVID-19 значительно выше среди больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, гипертонией, хроническими респираторными заболеваниями или раком, чем у тех, кто не имел хронических заболеваний раньше», — сообщают в Центре общественного здоровья Украины и добавляют, что курение является фактором риска для любой инфекции нижних дыхательных путей.

Отметив, что вирус поражает прежде всего дыхательную систему и часто вызывает легкое и тяжелое поражение дыхательных путей, в Центре добавили, что пока что непосредственная связь между курением и болезнью еще не доказана.

«Но очевидна взаимосвязь между COVID-19 и здоровьем сердечно-сосудистой системы, а курение является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Слабую сердечно-сосудистую систему имеют больные COVID-19 с курением в анамнезе. Это может сделать пациентов-курильщиков восприимчивыми к тяжелым симптомам, а следовательно увеличить вероятность смерти», — говорится в сообщении.

Эксклюзивный материал с ответами семейного врача амбулатории Центра медико-санитарной помощи № 1 Святошинского района г. Киева Сергея Елшанского на вопросы о том, что делать, если человек заподозрил у себя симптомы заражения и чем эта респираторная инфекция отличается от гриппа читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Грузовики с гробами

Кладбища не справляются, гробы из города вывозят грузовиками: страшные видео из Италии

разработка вакцины

Пандемия коронавируса: японцы с успехом применяют для лечения старый препарат

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

медики

В Минздраве озвучили три сценария борьбы с коронавирусом в Украине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер