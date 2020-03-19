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Коронавирус: кто попадает в группу риска COVID-19
Во Всемирной организации здоровья, ранее заявлявшей, что коронавирусом могут инфицироваться как взрослые так и дети, отмечают, что высокому риску развития тяжелых симптомов COVID-19 подвержены люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, в частности, вызванными курением.
«Исследование 55 924 лабораторно подтвержденных случаев в Китае показывают, что показатель смертности у пациентов с COVID-19 значительно выше среди больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, гипертонией, хроническими респираторными заболеваниями или раком, чем у тех, кто не имел хронических заболеваний раньше», — сообщают в Центре общественного здоровья Украины и добавляют, что курение является фактором риска для любой инфекции нижних дыхательных путей.
Отметив, что вирус поражает прежде всего дыхательную систему и часто вызывает легкое и тяжелое поражение дыхательных путей, в Центре добавили, что пока что непосредственная связь между курением и болезнью еще не доказана.
«Но очевидна взаимосвязь между COVID-19 и здоровьем сердечно-сосудистой системы, а курение является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Слабую сердечно-сосудистую систему имеют больные COVID-19 с курением в анамнезе. Это может сделать пациентов-курильщиков восприимчивыми к тяжелым симптомам, а следовательно увеличить вероятность смерти», — говорится в сообщении.
Эксклюзивный материал с ответами семейного врача амбулатории Центра медико-санитарной помощи № 1 Святошинского района г. Киева Сергея Елшанского на вопросы о том, что делать, если человек заподозрил у себя симптомы заражения и чем эта респираторная инфекция отличается от гриппа читайте на сайте «ФАКТОВ».
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