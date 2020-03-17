Главная детская больница Украины прекращает прием пациентов и отменяет плановые операции

Украина

Крупнейшая в Украине детская клиника «Охматдет» ввела ограничения в связи с пандемией коронавируса и карантином в Украине.

В частности, на период с 19 марта по 3 апреля прекращается плановый прием пациентов, плановые операции и плановые консультации в поликлинике.

Одновременно с 17 марта будет ограничено посещение пациентов, которые находятся на стационарном лечении.

Отреагировали медики также на обращение в больницу инфекционных больных, указав, что подобных пациентов у них не принимают.

Напомним, Кабинет Министров на период карантина в Украине поручил Минздраву обеспечить временное прекращение проведения плановых операций кроме срочных и неотложных.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter