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Главная детская больница Украины прекращает прием пациентов и отменяет плановые операции
Крупнейшая в Украине детская клиника «Охматдет» ввела ограничения в связи с пандемией коронавируса и карантином в Украине.
В частности, на период с 19 марта по 3 апреля прекращается плановый прием пациентов, плановые операции и плановые консультации в поликлинике.
Одновременно с 17 марта будет ограничено посещение пациентов, которые находятся на стационарном лечении.
Отреагировали медики также на обращение в больницу инфекционных больных, указав, что подобных пациентов у них не принимают.
Напомним, Кабинет Министров на период карантина в Украине поручил Минздраву обеспечить временное прекращение проведения плановых операций кроме срочных и неотложных.
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