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Главная детская больница Украины прекращает прием пациентов и отменяет плановые операции

20:17 17 марта 2020 643
Главная детская больница Украины прекращает прием пациентов и отменяет плановые операции
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Крупнейшая в Украине детская клиника «Охматдет» ввела ограничения в связи с пандемией коронавируса и карантином в Украине.

В частности, на период с 19 марта по 3 апреля прекращается плановый прием пациентов, плановые операции и плановые консультации в поликлинике.

Одновременно с 17 марта будет ограничено посещение пациентов, которые находятся на стационарном лечении.

Отреагировали медики также на обращение в больницу инфекционных больных, указав, что подобных пациентов у них не принимают.

Напомним, Кабинет Министров на период карантина в Украине поручил Минздраву обеспечить временное прекращение проведения плановых операций кроме срочных и неотложных.

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