Общество и люди

В Украину вернутся сильные заморозки: кому не повезет с погодой

Несмотря на то что в Украине постепенно устанавливается теплая погода, в некоторых областях страны ночью в среду, 8 апреля, ожидаются заморозки.

Так, по данным Укргидрометцентра, в восточных регионах и в Запорожской области ночью ожидается от 0 до -5 градусов мороза (II уровень опасности — оранжевый). А в Херсонской и Днепропетровской областях — заморозки на поверхности почвы 0−5 градусов (І уровень опасности — желтый).

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