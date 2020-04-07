«Пенсионерка умерла после штрафа за нарушение карантина»: в сети распространяют нелепый фейк

Общество и люди

В полиции Черновицкой области заявили, что информация о смерти пенсионерки, которой якобы выписали штраф за торговлю на улице во время карантина, за что положены солидные штрафные санкции, является фейковой.

«В публикациях указано, что у женщины случился сердечный приступ после того, как на нее был составлен административный протокол за продажу молока на улице во время карантина… Среди протоколов, составленных по статье 44−3 (Нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях, нет ни одного в отношении женщин в возрасте от 40 лет, которые осуществляли торговлю на улице», — говорится в сообщении ГУ НП в Черновицкой области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Шевченковский районный суд Киева оштрафовал на 17 тысяч гривен женщину, торговавшую продуктами в нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.

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