- 13:06 В Одессе украли "Полку добра" для нуждающихся горожан
- 13:04 «Пенсионерка умерла после штрафа за нарушение карантина»: в сети распространяют нелепый фейк
- 13:00 «Проспорил – выполняй»: известный украинский спортсмен сделал себе макияж
- 12:42 В Закарпатье разгорается скандал вокруг врачей, которые обнародовали диагноз умершей пенсионерки
- 12:34 В Минздраве рассказали, когда в Украине могут ослабить карантин
- 12:32 Вадим Ермолаев поддерживает благотворительные фонды в борьбе с коронавирусом
- 12:28 Отличный день для Львов и Весов: гороскоп на 8 апреля для всех знаков зодиака
- 12:17 После пандемии популярными будут рестораны с открытой кухней, — Дима Борисов
- 12:15 Хочется верить, что у нас нормальные отношения: Разумков отреагировал на слухи о конфликте с Зеленским
- 12:11 В Украину вернутся сильные заморозки: кому не повезет с погодой
- 11:50 Стало известно о первой жертве коронавируса в ВСУ
- 11:47 «НІНАДОНТСТРЕС»: Jerry Heil иронично спела о карантине
«Пенсионерка умерла после штрафа за нарушение карантина»: в сети распространяют нелепый фейк
В полиции Черновицкой области заявили, что информация о смерти пенсионерки, которой якобы выписали штраф за торговлю на улице во время карантина, за что положены солидные штрафные санкции, является фейковой.
«В публикациях указано, что у женщины случился сердечный приступ после того, как на нее был составлен административный протокол за продажу молока на улице во время карантина… Среди протоколов, составленных по статье 44−3 (Нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях, нет ни одного в отношении женщин в возрасте от 40 лет, которые осуществляли торговлю на улице», — говорится в сообщении ГУ НП в Черновицкой области.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Шевченковский районный суд Киева оштрафовал на 17 тысяч гривен женщину, торговавшую продуктами в нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»