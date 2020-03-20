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В Киеве за нарушение карантина оштрафовали женщину: что она сделала
В Киеве, где полиция выписала 31 админпротокол нарушителям ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, суд оштрафовал киевлянку, торгующую продуктами в неустановленном месте.
Как сообщает «Судебная власть Украины», такое решение принял Шевченковский районный суд Киева. Женщину, торговавшую продуктами в нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина, признали виновной и оштрафовали на 17 тысяч гривен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,в Киеве ожидается введение режима чрезвычайной ситуации де-юре.
Напомним, что Верховная Раду утвердила административную и уголовную ответственность за нарушение карантина.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!