Украина

В Киеве за нарушение карантина оштрафовали женщину: что она сделала

В Киеве, где полиция выписала 31 админпротокол нарушителям ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, суд оштрафовал киевлянку, торгующую продуктами в неустановленном месте.

Как сообщает «Судебная власть Украины», такое решение принял Шевченковский районный суд Киева. Женщину, торговавшую продуктами в нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина, признали виновной и оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,в Киеве ожидается введение режима чрезвычайной ситуации де-юре.

Напомним, что Верховная Раду утвердила административную и уголовную ответственность за нарушение карантина.

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