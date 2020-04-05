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На Донбассе сбили российский дрон стоимостью миллионы долларов (фото)
В воскресенье, 5 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные сбили российский беспилотник. Как сообщили в штабе ООС, беспилотный летательный аппарат «Застава» Bird Eye 400 был сбит на Светлодарском направлении.
Его передали специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации.
Этот беспилотник с 2012 года производится в Российской Федерации. Его стоимость составляет около двух миллионов долларов.
«Этот факт еще раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил Российской Федерации в войне на востоке Украины», — говорится в сообщении штаба.
Напомним, в конце марта Россия завезла на оккупированную часть Донбасса более 30 вагонов с боеприпасами, около 8 тысяч тонн горючего для техники и более 10 единиц танков и боевых машин.
Кроме того, на оккупированных территориях Донецкой области зафиксировали очередные комплексы радиоэлектронной борьбы, которые поставляются боевикам из РФ.
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