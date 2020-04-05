27.14 / 27.54 29.18 / 29.76
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Донбассе сбили российский дрон стоимостью миллионы долларов (фото)

21:30 5 апреля 2020 481
беспилотник
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 5 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные сбили российский беспилотник. Как сообщили в штабе ООС, беспилотный летательный аппарат «Застава» Bird Eye 400 был сбит на Светлодарском направлении.

Его передали специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации.

Этот беспилотник с 2012 года производится в Российской Федерации. Его стоимость составляет около двух миллионов долларов.

«Этот факт еще раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил Российской Федерации в войне на востоке Украины», — говорится в сообщении штаба.

Напомним, в конце марта Россия завезла на оккупированную часть Донбасса более 30 вагонов с боеприпасами, около 8 тысяч тонн горючего для техники и более 10 единиц танков и боевых машин.

Кроме того, на оккупированных территориях Донецкой области зафиксировали очередные комплексы радиоэлектронной борьбы, которые поставляются боевикам из РФ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

«Аж мурашки по коже»: в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

"Аж мурашки по коже": в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

Андрей Сатаненко

Умер знаменитый маг, участник «Битвы экстрасенсов»

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

беспилотник

На Донбассе сбили российский дрон стоимостью миллионы долларов (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер