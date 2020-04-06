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На Донбассе ВСУ сбили ударный беспилотник боевиков, начиненный взрывчаткой (фото)
В понедельник, 6 апреля, бойцы 93-й бригады «Холодный Яр» сбили беспилотный летательный аппарат боевиков. Ранее на Светлодарском направлении был захвачен БПЛА «Застава» российского производства, который оценивается в два миллиона долларов.
93-й бригада сообщает в своем Facebook, что пехотинцы сбили квадрокоптер DJI Mavic Pro китайского производства. Боевики оснастили его механизмом сброса самодельной взрывчатки. Снаряд был начинен мелкими обломками, которые могли нанести тяжелые ранения.
Когда вечером квадрокоптер на малой высоте завис над нашим опорным пунктом ВСУ, бойцы бригады сбили его автоматной очередью.
Сейчас изучаются данные, полученные с автопилота дрона.
Ранее сообщалось, что основная версия пожара на военных складах в Балаклее — это атака ударного беспилотника, которую подтвердила комплексная экспертиза.
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