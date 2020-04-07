Украина

В Украине коронавирусом могут заразиться 30 миллионов человек: прогноз инфекциониста

Врачи с осторожностью делают прогнозы по распространению COVID-19 в Украине, ведь новый коронавирус непредсказуем. Но известный инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук профессор Ольга Голубовская в интервью изданию «Обозреватель» спрогнозировала, по ее словам, средний сценарий развития событий.

— Заразятся около 30 миллионов человек, но 80 процентов из них переболеют нетяжело. Остальные перенесут болезнь в среднетяжелой и тяжелой форме, требующей госпитализации. А каждый четвертый из тех, кто попадет в стационар, будет находиться в критическом состоянии, и ему потребуется интенсивная терапия.

Доктор не исключает и тяжелый сценарий, если количество заболевших, требующих госпитализации, увеличится еще хотя бы на пять процентов. То есть интенсивная терапия понадобится уже 1,5−2 миллионам пациентов.

Также Голубовская предполагает, что к лету заболеваемость может снизиться, ведь коронавирусы — сезонные возбудители инфекционных болезней. Однако осенью опасная инфекция, скорее всего, вернется.

Как сообщали «ФАКТЫ», ученые Оксфордского университета на основе статистики заболеваемости в других странах создали модель заражения COVID-19 в Украине. Согласно выводу ученых, на 31 марта 2020 года в Украине могли быть инфицированы коронавирусом 12 986 человек, хотя по официальной статистике их и сейчас на порядок меньше.

Мнение о том, что инфицированных коронавирусом в Украине может быть гораздо больше, чем говорит власть, ранее высказывала и Ольга Голубовская.

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