Очаровательная малышка: Тина Кароль умилила сеть детским фото

Шоу-бизнес

Популярная певица Тина Кароль вместе с сыном Вениамином, которого перед введением карантинных ограничений забрала из Лондона, проводит время в своем загородном доме. Вынужденную изоляцию артистка не считает каникулами. Она придерживается графика, занимается спортом во дворе и учится вместе с Веней. Вместе они занимаются домашним хозяйством, ухаживают за садом.

Похоже, у Тины появилось свободное время, чтобы пересмотреть семейные снимки. Одним из них певица поделилась в Instagram. На снимке она, шестилетняя, позирует с бабушкой и дедушкой, старшим братом. Маленькая Тина, которую звали Таней, была очаровательной девчушкой.

«Я до того, как потрясла этот мир», — подписала Тина детское фото.

Напомним, Тина Кароль является тренером в шоу «Голос країни». После каждого нового выпуска поклонники пытаются найти новые доказательства ее романа с Даном Баланом. Но певица говорит, что ее сердце принадлежит только одному мужчине — ее сыну. Об этом артистка рассказала в недавнем интервью «ФАКТАМ».

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