Ревность Тины Кароль и объятия Дана Балана: яркие моменты вторых «нокаутов» «Голосу країни-10»

Шоу-бизнес

В эфире канала «1+1» состоялся второй эфир вокальных нокаутов десятого сезона популярного проекта «Голос країни». На этот раз за право пройти в прямые эфиры боролись участники команды звездного тренера Дана Балана.

Первым на сцену вышел учитель истории Назар Яцишин.

— Дан Балан просто перевернул меня с ног на голову, — признался Назар. — Если я пришел на проект, то буду идти до конца.

Назар исполнил легендарный хит «Forever young», расплакавшись в финале.

— Кристально чисто! — восхитилась Тина. — Это просто вне конкуренции.

— Ты должен быть в финале, — признал Потап.

— Ты просто какой-то изумруд, с которым можно делать великие дела, — сказал Дан Балан, отдав участнику первое место в своей команде.

За участие в прямых эфирах боролась и звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая. Дан Балан «украл» ее у Тины Кароль на этапе вокальных батлов.

— Я не чувствую себя выше кого-то — я такой же участник, как и все, мне так же страшно, и все, что происходит со мной сейчас — происходит впервые, — призналась девушка. — Благодаря «Голосу країни» я стала личностью, меня узнают на улице и обращаются ко мне «Даша», а не «Лиза». Я хочу доказать себе и всей Украине — это мое место, закрепленное за мной.

Дарья исполнила песню Квитки Цисык — «Ой, ходить сон».

— Ты просто меня заворожила, — признала Тина.

— Если прошлый раз победила актриса, то теперь певица, — сказал Дима Монатик. — Мне кажется, ты достойна первого места.

— Это был высший уровень! - восхитился Дан Балан, отдав Дарье первое место.

— Мне было очень приятно, что Дан посадил меня на первое кресло, и я какое-то время даже на нем продержалась, — призналась «ФАКТАМ» Даша. — У меня было ощущение, что я просто дойду до четвертого и пересяду на лавочку запасных. Когда я поняла, что прошла в прямые эфиры, то почувствовала шок. Все ребята очень сильные, я понимаю, как сложно было тренеру выбирать среди нас. Участие в прямых эфирах — это сумасшедшая ответственность, и я благодарна всей команде, что она меня приняла.

— Какого режима вы сейчас придерживаетесь?

— Я из тех людей, которые «за» самоизоляцию. Я не выхожу из дома без крайней надобности. Даже не столько для того чтобы себя уберечь, сколько остальных, и выразить уважение тем, кто вынужден выходить на работу, чтобы поддерживать жизнь нас всех. На карантине я готовлю кушать, убираю, смотрю сериалы, играю на музыкальных инструментах. Это время побыть с близкими и самим с собой. Я думаю, что мир после карантина не будет прежним, возможно люди станут добрее, ведь просто соскучатся друг по другу.

Поклонница Дракулы и эпатажная участница из команды Дана Балана — Кристина Карабанова исполнила на сцене песню Reamonn — «Supergirl». Как признался звездный тренер, эта песня одна из его самых любимых.

— Как я обожаю эту песню, что сейчас будет звучать на сцене, вы не представляете, — восхищался Дан Балан. — Она в моем плейлисте уже 11 лет, и наконец нашелся артист, который сможет исполнить ее на сцене по-настоящему.

Дан Балан пустился в пляс с первых же нот.

— Не ревнуй! — лишь сказал он Тине Кароль.

— Вы — кокетка! — воскликнула Тина после выступления Кристины. — Я отдала бы вам третье место.

— Ты в этой песне была настоящей звездой, — сказал Дан Балан. — Ты — супер-девушка!

Дан Балан отдал Кристине третье место.

Вокалистка из Казахстана Индира Едильбаева стала абсолютной рекордсменкой Youtube по просмотрам ее выступлений на «Голосе».

— Дан почувствовал, что я могу сделать больше, это для меня настоящая награда, — сказала Индира. — Хочу в это непростое время радовать зрителя песнями.

Индира исполнила хит Эроса Рамазотти и Тины Тернер «Cose della vita».

— Вы — будущая звезда! — признал Потап.

— Как Вселенная может объединять такую красоту и голос? — восхитилась Настя Каменских.

— Ты — находка для моей команды, — сказал Дан Балан, отдавая Индире первое место. — Я в тебя верю!

Сюй Чуань Юн — студент из Китая, который приехал в Украину два года назад, чтобы изучать украинский язык и песни. На «нокаутах» он впервые спел на английском языке, исполнив легендарный хит Уитни Хьюстон «I Have Nothing».

Сюй очень обеспокоен тем, что происходит в его родной стране и в мире, он не виделся с родными уже долгое время, а потому не скрывает, что перед выходом на сцену ему трудно справиться с волнением и эмоциями.

— Жаль, что моего успеха все еще не могут увидеть мои родные, — сказал Сюй. — Теперь проблема с вирусом, к сожалению, коснулась и Украины. Я полюбил эту страну, хочу своим выступлением дать поддержку всем людям, верю, что мы победим эту болезнь — и все будет хорошо.

— Ты был не очень уверен на сцене, — сказала Тина Кароль. — Но ты — особенный и я хочу, чтобы ты остался в шоу.

— У вас большой кредит доверия, — заметил Дима Монатик и отдал ему третье место.

— По сравнению с другими номерами, ты был сегодня не самый сильный, — признал Дан Балан. - У меня нет для тебя места.

Сюй отправился на «скамью запасных».

На сцену вышла Галина Рудик — преподавательница вокала.

— Проект доказал, что я могу стать певицей, — сказала Галина. — Хочу писать песни и дарить их людям. Мое место — в прямых эфирах «Голоса».

Хит «Alone» заставил танцевать всех зрителей в зале.

— Чувствуется, что вы идете по стопам своего тренера, — заметила Тина.

— У тебя очень интересный голос, но, глядя на тех, кто есть в команде — тебе надо еще поработать, — сказала Настя Каменских.

— А я вижу Галину в финале, так же, как и остальных участников, — признал Дан Балан. — С кем бы мне хотелось идти дальше? Я отдаю тебе четвертое место.

Кристина Карабанова, обидевшись на тренера, перешла на «лавку запасных».

Свой талант показала домохозяйка Тамара Балюк — мама двоих детей.

— Этот проект — мечта всей моей жизни, — призналась Тамара. — Ради семьи мне хочется открываться по-новому.

Тамара исполнила хит Сэм Броун «Stop».

— Молодец, вы вышли за рамки своего комфорта, — сказала Настя Каменских.

— Это было крутое выступление, — признал Дан Балан, сажая Тамару на «скамью запасных». — Вы — просто дива! Но, увы, у меня нет места в команде.

На сцену вышла Анастасия Балох — фанатка Дана Балана.

— Это моя основная мечта — довести тренера к победе, — сказала Настя. — Верю, что все будет хорошо и Дан просто не сможет не посадить меня на стул.

Настя исполнила хит «Summertime sadness».

— У тебя потрясающий голос, — заключил Потап. — Для тебя нет границ! Ты заслуживаешь первых мест в команде Дана.

— Вы очень органичны, — признала Тина. — Я бы отдала четвертое место.

— Настя — артист с большой буквы, — решил Дан Балан, отдав участнице первое место.

На «скамью запасных» пришлось сесть Галине Рудик. Дан Балан, прощаясь, заключил в объятия свою бывшую подопечную, заверив, что всегда будет ее поддерживать.

Завершил выступление команды Роман Сасанчин — победитель шоу «Голос.Діти-2».

— Для меня важно дарить всем веру в лучшее, — сказал Роман, выходя на сцену.

Роман исполнил песню группы «Беz обмежень» — «Зорі запалали».

— Атмосфера на «Голосі країни-10» завораживает, я счастлив, что решился прийти на проект, — признался «ФАКТАМ» Роман. — Честно, я представлял, что будет жесткая конкуренция между участниками, но на самом деле этого нет. Я нашел друзей, мы общаемся, делимся опытом, сейчас проводим совместные прямые эфиры для подписчиков в социальных сетях.

Роман признался, что сейчас чувствует больше ответственности перед каждым выступлением, ведь, как говорит парень, когда участвовал в вокальном шоу шесть лет назад, был только мечтательным ребенком.

— На шоу «Голос. Діти» я особо не задумывался над выступлением и репертуаром — просто пел от души, — сказал Роман. — А сейчас чувствую больше ответственности, внимательно прислушиваюсь ко всем установкам тренера и хочу, чтобы каждый номер был искренним для людей.

— Ты мне, как сын, — сказала Тина после его выступления. — Рома вдохновил меня на написание песни «Україна — це ти». В тебе наш генофонд. Твое исполнение было по-украински. Как борщ, который ничем не испортишь.

— Это было не на 100 процентов круто, — заметил Потап.

— Ты еще не вырос до прямых эфиров взрослого «Голоса», — поддержала супруга Настя.

— Я бы хотел с тобой дальше идти, но для этого надо больше времени, — сказал Дан Балан. — А другие артист уже готовы.

Дан Балан отправил Романа на «скамью запасных».

Ровно десять секунд было у тренеров, чтобы совершить «кражу». На кнопку нажала Тина Кароль, забирая в свою команду Романа Сасанчина.

Участники команды Дана Балана, которые прошли в прямые эфиры: Назар Яцишин, Дарья Петрожицкая, Индира Едильбаева, Анастасия Балог и Мария Кондратенко, которую Дан Балан «украл» из команды MONATIK. Напомним, первым определился со своими четвертьфиналистами MONATIK: Сергей Асафатов, Лида Ли, Сергей Роман и Мелен Пасса.

На следующем эфире нокауты предстоят команде Потапа и Насти Каменских. Напомним, прямые эфиры пройдут без зрителей.

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