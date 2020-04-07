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Девочки-подростки издевались над бездомным на камеру: в сеть попало скандальное видео
В Каменце-Подольском скучающие на карантине девочки-подростки придумали для себя новое развлечение. Они решили стать популярными блогерами в Instagram, однако начать решили с преступления.
Так, они на камеру облили кефиром бездомного, сопровождая свои действия издевательскими комментариями. Видео показали на местном канале Kamianets S-MEDIA
А еще премьерный ролик должным образом оценила полиция, которая открыла уголовное производство по статье «Хулиганство».
Видео 18+
Напомним, в марте в Шахтерском районе Нововолынска (Волынская область) произошел дикий инцидент с бездомным, который упал и пытался встать, но ему мешали дети — они бросали кидали в него камни и оскорбляли. А в Киеве подростки жестоко избили бездомного, отомстив ему за отказ купить для них алкоголь.
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