Происшествия



Жуткая история произошла в одном из роддомов Тернополя. Молодая женщина потеряла ребенка на девятом месяце беременности из-за халатности врачей. Об этом «ФАКТАМ» рассказала подруга роженицы Татьяна, которая в это время лежала в палате в том же родильном отделении.

«Ребенок умер? Не реви. Так бывает. Не ты первая, не ты последняя»

— Катя обратилась к врачам за помощью 27 марта, — рассказывает Татьяна. — Она жаловалась на то, что еще утром ребенок внутри почти перестал двигаться. На беду это произошло в пятницу. Примерно в 14:45 Катя пришла на прием, а в 15:00 врачи заявили ей, что у них закончился рабочий день и теперь нужно подождать аж до понедельника. Правда, подруге успели сделать УЗИ. На снимке было хорошо видно, что ребенок дважды обвит пуповиной вокруг шеи. Тем не менее врач начал успокаивать Катю, что ничего серьезного не произошло. Мол, такое часто бывает. Ребеночек здоровый и до понедельника с ним ничего не случится.

Со слов Татьяны, ее подругу Екатерину положили в отделение патологии беременных. И несмотря на то, что женщина просила сделать кесарево сечение, ей сказали: «До понедельника это все равно будет некому делать».

— В субботу в палату к Кате пришел дежурный врач, — продолжает Татьяна. — Сделали кардиотокографию (КТГ — метод функциональной оценки состояния плода во время беременности. — Авт.). Результаты были плохими. У ребенка плохо прослушивалось сердце. Я спросила у подруги, чувствует ли она движение малыша внутри? На что Катя ответила, что не чувствует. Она об этом говорила врачам, но те лишь руками развели. Мол, плод большой, а ты маленькая. Так бывает, что ребенку негде двигаться в животе у мамы. А Катя действительно маленького роста. Назначили ей капельницы с рибоксином и физраствором.

В субботу к Кате больше не подошел ни один врач. В воскресенье подруге еще дважды делали КТГ. Утром сердцебиение ребенка еще прослушивалось. А уже ближе к ужину — результаты показали, что сердце плода больше не бьется. Констатировали смерть.

Тут уже все забегали. Вызвали из дома «узиста», который все время ворчал, что ему пришлось ехать на работу в свой выходной. Пришел и дежурный врач. Катя плакала, а он сказал: «Не реви. Так бывает. Не ты первая, не ты последняя».

По словам Татьяны, ее подругу продержали в родильном отделении еще трое суток:

— Ребенок уже умер. Мертвый плод трое суток находился внутри Кати. Ее осматривали, делали какие-то процедуры. Вроде бы кололи медикаментами, которые задерживают разложение плода. И только трое суток спустя Кате простимулировали роды. Была девочка. Тельце отдали мужу.

Катя очень тяжело все это пережила. Все время, пока была в палате до выписки, плакала. Ребенок был долгожданным. Когда ее выписывали, подруга все еще никак не могла успокоиться и находилась в состоянии стресса.

О случае с Екатериной написали всего несколько тернопольских интернет-изданий. В публикациях указывалось и то, в какой больнице произошла трагедия, и даже назывались фамилии врачей, проявивших равнодушие по отношению к своей пациентке.

В родильном отделении неохотно идут на контакт с прессой.

— Мы пока ничего не можем комментировать, — сказала журналисту «ФАКТОВ» женщина, которая подняла трубку в больнице и не пожелала представиться. — Вы же понимаете, что еще даже уголовное производство никто не открывал. Так было, как рассказывает эта женщина, или по-другому, мы не знаем. Но вот в местной прессе ссылаются на то, что дежурным врачом у этой женщины был Роман В. Он был в отпуске и только что вышел на работу. Мы спрашивали его, что думает по этому поводу. Роман ответил: «Если у тебя нет недоброжелателей, значит, ты ничего не добился. Кто-то мстит».

— Но все-таки скажите, в вашей больнице в указанное время находилась женщина, у которой умер плод?

— Такая пациентка была. Больше я ничего не могу сказать.

«Значит сам Бог не хотел, чтобы ребенок жил»

В интернете активно обсуждают трагедию. Многие пользователи социальных сетей в комментариях пишут, что и сами сталкивались в той же больнице с равнодушием, а порой и с преступной халатностью врачей.

«Я лежала в том же отделении. Врач приходила ко мне очень редко и почти не интересовалась моим самочувствием. Сначала говорила, что у меня все будет хорошо. А когда ребенок родился мертвым, сказала: «Значит сам Бог не хотел, чтобы ребенок жил», — пишет Мария из Бучача.

«Два года назад я была в руках у этого же „мудрого“ врача с кистой яичника. Он осмотрел меня. Спросил, есть ли у меня дети, а потом сказал, что у меня рак и нужно „все по-женскому выкинуть“. И написал направление на операцию. Но, слава Богу и людям, которые мне посоветовали обратиться к другому врачу. Вырезать мне ничего не стали. Вот уже два года живу и жизни радуюсь», — написала тернопольчанка Иванна Сенкив.

«К сожалению, и я там была. И тоже жаловалась на то, что ребенок внутри плохо двигается. Но все закончилось трагически. И доказать ничего не удастся. Они все хорошо скрывают и любые нужные результаты исследований потом вклеят в историю болезни», — жалуется Ирина Стопина из Чорткова.

Но есть и очень много комментариев от людей, которые благодарны врачам, работающим в этом родильном отделении.

В полиции Тернопольской области «ФАКТАМ» подтвердили, что о трагедии в родильном отделении знают.

— Об этом случае писали в местной прессе. Но сама мама умершей девочки к нам еще не обращалась с заявлением. Вот ждем, что должна прийти. Надеемся, что прочитает вашу статью и придет к нам. Уголовное производство мы пока не открывали. В настоящее время происходит проверка, — рассказал «ФАКТАМ» пресс-офицер полиции Тернопольщины Сергей Крета.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Чернигове при родах умерла 19-летняя женщина. Врачи утверждают, что причиной летального исхода был анафилактический шок — внезапная аллергическая реакция на введенный после операции препарат.

Вину врачей очень сложно доказать в суде. Известны лишь единичные случаи, когда удавалось добиться обвинительного приговора. Так, «ФАКТЫ» писали о том, что во Львове огласили приговор заведующему акушерским отделением одной из больниц, по вине которого зимой 2014 года умерла новорожденная девочка Досудебное следствие длилось два года. Зимой 2016 года начался судебный процесс, который вызвал большой резонанс в прессе. И это не удивительно. По словам активистов, в этом роддоме за два года умерли пять младенцев. В одном из случаев мертвый плод несколько дней находился в животе женщины. Это произошло с невесткой известного игрока футбольного клуба «Карпаты» Богдана Стронцицкого. 59-летнего акушера приговорили к одному году лишения свободы.

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