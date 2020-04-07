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Избил и откусил часть пальца: на Львовщине сотрудник ГСЧС напал на женщину в автобусе
На Львовщине следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру отделения одной из частей регионального Главного управления ГСЧС, который во время конфликта в салоне пассажирского автобуса… откусил часть мизинца у женщины. Напомним, ранее в Одессе хулиган сломал руку офицеру полиции.
Уголовное производство в отношении правоохранителя открыто по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса («Умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести, которые повлекли длительное расстройство здоровья»).
Скандальный инцидент произошел еще 28 июля 2019 года, сообщили в пресс-службе ГБР. По информации других источников, инцидент произошел в селе Загирне Стрыйского района. В автобусе гости возвращались со свадьбы. Там-то и возник конфликт между двумя пассажирами — 40-летней женщиной и 29-летним пожарником, который из словесной перепалки перерос в схватку. Подозреваемый ударил потерпевшую и несколько раз укусил ее.
Теперь, в случае доказанности вины, сотруднику ГСЧС грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы до 3 лет.
Напомним, минувшим летом внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан покусал полицейского в Великобритании.
Фото dsns.gov.ua
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