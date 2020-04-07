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Шоколад или конфеты: Свитолина показала интересное упражнение на карантине (видео)
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, в слезах отреагировавшая на отмену Уимблдона в этом году, находится на карантине дома, но не забывает о физических упражнениях, которыми практически ежедневно делится с болельщиками.
Одесситка записала видео, на котором выполняет интересное упражнение, перепрыгивая с правой ноги, возле которой поставлена банка с шоколадной пастой, на левую, у которой лежит пакет с жевательными конфетами.
Подписчики Элины в Instagram одобрили упражнение — буквально за пару часов ролик набрал больше 15 тысяч «лайков». «Зачем тренироваться, когда есть Нутелла», «Я смотрю только на Нутеллу», «А баночка Нутеллы размера XXL», — написали болельщики. Оригинальный комментарий оставила и Леся Никитюк. «Очень хорошие упражнения! Сейчас доем и начну», — написала телеведущая, сопроводив свои слова веселыми «смайликами».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина продемонстрировала свои кулинарные таланты и испекла овсяное печенье.
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