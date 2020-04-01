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Свитолина в слезах отреагировала на отмену Уимблдона (видео)
Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина (пятая в мировом рейтинге), находящаяся на карантине, эмоционально отреагировала на решение отменить Уимблдон из-за пандемии коронавируса. Расстроенная украинка опубликовала в Instagram видео, на котором плачет под лирическую песню Селин Дион All By Myself.
Напомним, что в прошлом сезоне Свитолина добились своего наибольшего успеха на Уимблдоне, пробившись в полуфинал турнира, где Элина уступила румынке Симоне Халеп.
Отметим, что Свитолина на карантине готовит на кухне, развлекается зажигательными танцами и вместе со своим бойфрендом французом Гаэлем Монфисом приняла участие в челлендже с туалетной бумагой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина выиграла в Мексике первый турнир в сезоне.
Фото Instagram
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