Свитолина в слезах отреагировала на отмену Уимблдона (видео)

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина (пятая в мировом рейтинге), находящаяся на карантине, эмоционально отреагировала на решение отменить Уимблдон из-за пандемии коронавируса. Расстроенная украинка опубликовала в Instagram видео, на котором плачет под лирическую песню Селин Дион All By Myself.

Напомним, что в прошлом сезоне Свитолина добились своего наибольшего успеха на Уимблдоне, пробившись в полуфинал турнира, где Элина уступила румынке Симоне Халеп.

Отметим, что Свитолина на карантине готовит на кухне, развлекается зажигательными танцами и вместе со своим бойфрендом французом Гаэлем Монфисом приняла участие в челлендже с туалетной бумагой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина выиграла в Мексике первый турнир в сезоне.

