Здоровье и медицина

За сутки в Киеве от пневмонии умерли два молодых мужчины, но COVID-19 подтвердили только у одного

В понедельник, 6 апреля, в Киеве умерли 30-летний и 35-летний мужчины, у обоих были подозрения на коронавирус.

Как сообщает hromadske, один 30-летний мужчина умер от пневмонии, при этом его жена написала в Instagram: «Три скорые и ни одна не диагностировала, частная в том числе, и даже не постаралась! Пять дней температура 40! Кашель просто дикий, не переставая! И последняя скорая усиленно пыталась нам отказать в госпитализации, мол еще посидите три дня и пейте противовирусное!«

«Его сразу разместили в реанимацию. Привлекли специалистов Института сердца, потому что у них был мобильный аппарат ЭКМО (искусственные легкие). Он был нетранспортабельный», — сказала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

По ее словам, ПЦР-тест на коронавирус был отрицательный.

35-летний мужчина, скончавшийся в Александровской больнице, начал болеть еще 11 марта.

«Лишь 16 марта из частной клиники был госпитализирован в 18 больницу с диагнозом пневмония. Учитывая положительный экспресс-тест на COVID-19, его перегоспитализировали в Александровскую больницу. Тогда в тяжелом состоянии его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких и подключили к ЭКМО. Состояние было крайне тяжелое», — пояснила руководительница департамента.

Мужчина умер с диагнозом двухсторонняя пневмония, острое поражение почек и токсический гепатит.

«Сопутствующих болезней не было. Это все заболевания, как последствия пневмонии, которые вызвал коронавирус», — сказала Гинзбург.

Она отметила, что мужчина несвоевременно обратился за помощью.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье от мужчины заразилась вся семья.

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