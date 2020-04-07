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За сутки в Киеве от пневмонии умерли два молодых мужчины, но COVID-19 подтвердили только у одного
В понедельник, 6 апреля, в Киеве умерли 30-летний и 35-летний мужчины, у обоих были подозрения на коронавирус.
Как сообщает hromadske, один 30-летний мужчина умер от пневмонии, при этом его жена написала в Instagram: «Три скорые и ни одна не диагностировала, частная в том числе, и даже не постаралась! Пять дней температура 40! Кашель просто дикий, не переставая! И последняя скорая усиленно пыталась нам отказать в госпитализации, мол еще посидите три дня и пейте противовирусное!«
«Его сразу разместили в реанимацию. Привлекли специалистов Института сердца, потому что у них был мобильный аппарат ЭКМО (искусственные легкие). Он был нетранспортабельный», — сказала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.
По ее словам, ПЦР-тест на коронавирус был отрицательный.
35-летний мужчина, скончавшийся в Александровской больнице, начал болеть еще 11 марта.
«Лишь 16 марта из частной клиники был госпитализирован в 18 больницу с диагнозом пневмония. Учитывая положительный экспресс-тест на COVID-19, его перегоспитализировали в Александровскую больницу. Тогда в тяжелом состоянии его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких и подключили к ЭКМО. Состояние было крайне тяжелое», — пояснила руководительница департамента.
Мужчина умер с диагнозом двухсторонняя пневмония, острое поражение почек и токсический гепатит.
«Сопутствующих болезней не было. Это все заболевания, как последствия пневмонии, которые вызвал коронавирус», — сказала Гинзбург.
Она отметила, что мужчина несвоевременно обратился за помощью.
Ранее сообщалось, что на Прикарпатье от мужчины заразилась вся семья.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?