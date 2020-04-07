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Для рассмотрения 16 тысяч правок в "антиколомойский" закон нужны два месяца, — нардеп Верещук
Депутаты парламентского большинства подсчитали, что для рассмотрения закона о банках, известного также как «антиколомойский» закон, им понадобится не менее двух месяцев. Именно столько времени необходимо, чтобы рассмотреть 16 381 поправку, поданную к принятому в первом чтении законопроекту.
По словам народного депутата от партии «Слуга народа» Ирины Верещук, вопрос нужно решать политически.
«Наша позиция должна быть полностью консолидирована: мы готовы проголосовать за этот закон или будем играться в поправки, или будем друг друга изнурять какими-то непонятными действиями или антидействиями?», — заявила депутат в эфире Прямого.
Тем временем народный депутат Александр Качура решил обратиться в Книгу Рекордов Украины, чтобы зафиксировать рекордное количество поданных поправок к законопроекту о функционировании банковской системы. Об этом он написал в Facebook.
А спикер Рады Дмитрий Разумков прямо назвал подачу более 16 тысяч поправок в законопроект № 2571-д «Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности», попыткой затянуть его принятие во втором чтении.
Напомним, ранее в сети опубликовали список народных депутатов Украины, подавших больше всего правок к утвержденному в первом чтении Верховной Радой проекту «закона о банках», принятия которого требует МВФ. ТОП-3 самых недовольных документом депутатов возглавляет ныне внефракционный нардеп Антон Поляков.
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