26.73 / 27.23 28.65 / 29.44
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Для рассмотрения 16 тысяч правок в "антиколомойский" закон нужны два месяца, — нардеп Верещук

22:47 7 апреля 2020 27
Ирина Верещук
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Депутаты парламентского большинства подсчитали, что для рассмотрения закона о банках, известного также как «антиколомойский» закон, им понадобится не менее двух месяцев. Именно столько времени необходимо, чтобы рассмотреть 16 381 поправку, поданную к принятому в первом чтении законопроекту.

По словам народного депутата от партии «Слуга народа» Ирины Верещук, вопрос нужно решать политически.

«Наша позиция должна быть полностью консолидирована: мы готовы проголосовать за этот закон или будем играться в поправки, или будем друг друга изнурять какими-то непонятными действиями или антидействиями?», — заявила депутат в эфире Прямого.

Тем временем народный депутат Александр Качура решил обратиться в Книгу Рекордов Украины, чтобы зафиксировать рекордное количество поданных поправок к законопроекту о функционировании банковской системы. Об этом он написал в Facebook.

А спикер Рады Дмитрий Разумков прямо назвал подачу более 16 тысяч поправок в законопроект № 2571-д «Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности», попыткой затянуть его принятие во втором чтении.

Напомним, ранее в сети опубликовали список народных депутатов Украины, подавших больше всего правок к утвержденному в первом чтении Верховной Радой проекту «закона о банках», принятия которого требует МВФ. ТОП-3 самых недовольных документом депутатов возглавляет ныне внефракционный нардеп Антон Поляков.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Грудной ребенок заразившейся коронавирусом нардепа Анны Скороход также заболел COVID-19

Грудной ребенок заразившейся коронавирусом нардепа Анны Скороход также заболел COVID-19

Андрей Сатаненко

Умер знаменитый маг, участник «Битвы экстрасенсов»

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

В Харькове неизвестные избили двух полицейских начальников: инцидент попал на видео

В Харькове неизвестные избили двух полицейских начальников: инцидент попал на видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер