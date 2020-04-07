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После многочасового стояния в очереди на границе с Венгрией украинцы теряют сознание: видеофакт
После изменения Венгрией правил пересечения границы для украинцев, а также ужесточения карантина в Украине возвращающиеся домой заробитчане сталкиваются с огромными трудностями при возвращении домой.
О тяготах, которые выпадают на долю украинцев, рассказывает информресурс Mukachevo.net.
По информации журналистов, сейчас на границе с Венгрией сложилась тяжелая ситуация: сотни людей вынуждены часами простаивать в очереди для того, чтобы получить возможность вернуться домой.
Так, на КПП «Тиса» наши сограждане были вынуждены провести больше 10 часов в томительной очереди под лучами по-летнему палящего солнца, отчего одному из украинцев стало плохо и он потерял сознание — это видно на ролике, которое публикует издание.
К счастью, стоявшие в очереди люди пришли на помощь своем соратнику по несчастью, и его жизнь была спасена.
Напомним, что со вторника, 7 апреля, государственную границу Украины можно пересечь только автотранспортом через работающие 19 пунктов пропуска. Еще в 28 пунктах прекращается возможность пересечь границу пешком. При этом надеяться на ослабление жесткого карантина вряд ли стоит: по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в правительстве предполагают, что карантин возможно придется продолжить до середины мая, оставив некоторые ограничения и вовсе до сентября.
Ранее «ФАКТЫ» писали об инциденте, который усложнил и без того напряженную ситуацию на границе: в Венгрии, недалеко от Будапешта, на 75-м километре магистрали М3 в аварию попал автобус, который должен был доставить украинцев к пропускному пункту «Тиса». В ДТП пострадали восемь граждан нашей страны: двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные шестеро получили более легкие травмы.
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