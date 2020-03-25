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Украина

Украина полностью закроет границы для пассажирских перевозок

14:17 25 марта 2020 269
граница
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Украина намерена полностью прекратить пассажирские перевозки через государственную границу. Ограничения могут вступить в силу к концу дня 27.03.2020 года. Об этом в среду, 25 марта, на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как отметил премьер, источником попадания коронавируса в Украину является поток граждан из-за рубежа.

«В этом есть насущная необходимость, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за рубежа и этот поток продолжается, и это усиливает и увеличивает число людей, зараженных этой инфекцией», — сказал чиновник.

Шмыгаль поручил министерству иностранных дел, МВД и мининфраструктуры в срочном порядке отработать соответствующее решение по закрытию границ Украины для любого пассажирского сообщения и вынести на внеочередное заседание Кабмина.

После введения этой меры в Украину из других стран попасть можно будет только на автомобильном транспорте.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса на заседании Кабинета министров было принято решение ввести в Украине режим чрезвычайной ситуации. Ограничения будут действовать 30 дней до 24 апреля 2020 года.

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