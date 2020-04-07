- 11:28 К «антиколомойскому» закону подали более 16 тысяч правок: в сети обсуждают «рекорд» нардепов
- 11:25 «Жирный, как дер*мо»: будущий соперник Ломаченко раскритиковал себя
- 11:10 Нападение на журналистов в Гидропарке Киева: суд принял первое решение по задержанному
- 10:52 Хроники коронавируса: Главные события в мире 7 апреля (обновляется)
- 10:51 Бывший вице-президент ФИФА получил огромную взятку за голос в пользу России — хозяйки ЧМ-2018
- 10:49 В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП: много пострадавших
- 10:47 Коронавируса нет: в Минздраве высказались о феномене в Николаевской области
- 10:46 Бензин дешевеет: когда цены на заправках в Украине снизятся еще
- 10:44 Ксения Собчак возмутилась карантинными ограничениями в России
- 10:24 Венедиктова призналась, что Ермак рекомендовал ей кандидатуры замов
- 10:21 Стало известно, кто заменит Хабиба в бою с Фергюсоном на частном острове
- 10:19 Благовещение: что нельзя делать в этот праздник
В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП: много пострадавших
В Венгрии в дорожно-транспортном происшествии пострадали восемь украинцы, которых автобусом эвакуировали в Украину из-за пандемии коронавируса. Напомним, что с 7 апреля 2020 года в Украину можно въехать на авто лишь через 19 пунктов пропуска.
Автобус с украинцами попал в ДТП на 75-м километре международной трассы М3. По информации заместителя главы Закарпатской областной государственной администрации Игоря Шинкарюка, автобус направлялся в пункт пропуска «Тиса». «В транспортном средстве находилось восемь человек. Двое — в тяжелом состоянии, шестеро — в удовлетворительном. Все они госпитализированы», — сообщил чиновник.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Венгрии загорелся автобус, который перевозил около 40 украинских граждан. К счастью, во время этого ЧП обошлось без пострадавших. Этим автобусом работодатель, вынужденный приостановить предпринимательскую деятельность из-за карантина, отправил украинцев на родину. Взамен неисправного транспорта он предоставил другой автобус.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...