Украина

Венгрия изменила правила пересечения границы для украинцев: что нужно знать

Венгрия установила новые правила для украинцев, следующих транзитом, чтобы вернуться на родину. Венгры будут пропускать транзитный транспорт в Украину лишь по гуманитарным коридорам и в ночное время.

Автотранспорт может заехать в Венгрию через Австрию (пункты пропуска: Nickelsdorf — Hegyeshalom, Klingenbach-Sopron, Pamhagen-Fertod, Deutschkreuty-Kophaza) или через Словению (пункт пропуска Pince — Tornyiszentmiklos). На границе будет проводиться медицинская проверка, путешественникам с симптомами коронавируса будет отказано во въезде.

По территории Венгрии транзитный автотранспорт с украинцами может следовать с 21.00 до 05.00 часов. Останавливаться можно в особых зонах отдыха и на заправках. Контролировать соблюдение правил будет гражданская и военная полиция.

Напомним, отслеживать пункты пропуска на западной украинской границе, через которые можно въехать из Венгрии в Украину, пограничники предлагают с помощью специальной интерактивной карты. 27 марта Украина закрыла границу, оставив окно лишь для пеших путешественников и туристов на автотранспорте.



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