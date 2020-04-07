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Общество и люди

День ангела Аллы: красивые открытки и поздравления

23:50 7 апреля 2020 22
День Аллы
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В среду, 8 апреля, День ангела не только у Ларисы, а и у Аллы.

«ФАКТЫ» сделали подборку открыток и поздравлений.

День ангела Аллы

Тебя сегодня от души
Мы поздравляем, наша Алла,
Желаем, в жизни чтоб твоей
Успехов было бы немало,
Счастливой будь и не болей,
Унынию не поддавайся,
Всех красотою покоряй,
С улыбкою не расставайся!

День ангела Аллы

***
Дорогая Аллочка, поздравляю тебя от всей души. Желаю уверенных побед в жизни и чудесного настроения, необычайной красоты души и очарования, блестящих успехов в любой деятельности и крепкой любви родных сердец, неземного счастья и прекрасного настроения.

***
Моя бесконечно любимая Алла,
Желаю добра и достатка тебе,
Чтоб жизнь твоя красками всеми сияла,
И все превосходно сложилось в судьбе.

Чтоб каждый твой день наполнялся любовью,
И радость вовек не покинула дом,
Тепла тебе, милая, счастья, здоровья,
Огромных успехов всегда и во всем!

День ангела Аллы

***
Аллочка, желаю много
Счастья, радости, удачи,
Настроения заводного,
Чтоб улыбка стала ярче!

Ты всех краше и милее,
Королева красоты!
Пусть исполнятся скорее
Твои главные мечты!

День ангела Аллы

Алла

Ранее мы публиковали поздравления с Благовещением.

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