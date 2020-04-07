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День ангела Аллы: красивые открытки и поздравления
В среду, 8 апреля, День ангела не только у Ларисы, а и у Аллы.
«ФАКТЫ» сделали подборку открыток и поздравлений.
Тебя сегодня от души
Мы поздравляем, наша Алла,
Желаем, в жизни чтоб твоей
Успехов было бы немало,
Счастливой будь и не болей,
Унынию не поддавайся,
Всех красотою покоряй,
С улыбкою не расставайся!
***
Дорогая Аллочка, поздравляю тебя от всей души. Желаю уверенных побед в жизни и чудесного настроения, необычайной красоты души и очарования, блестящих успехов в любой деятельности и крепкой любви родных сердец, неземного счастья и прекрасного настроения.
***
Моя бесконечно любимая Алла,
Желаю добра и достатка тебе,
Чтоб жизнь твоя красками всеми сияла,
И все превосходно сложилось в судьбе.
Чтоб каждый твой день наполнялся любовью,
И радость вовек не покинула дом,
Тепла тебе, милая, счастья, здоровья,
Огромных успехов всегда и во всем!
***
Аллочка, желаю много
Счастья, радости, удачи,
Настроения заводного,
Чтоб улыбка стала ярче!
Ты всех краше и милее,
Королева красоты!
Пусть исполнятся скорее
Твои главные мечты!
Ранее мы публиковали поздравления с Благовещением.
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