День ангела Аллы: красивые открытки и поздравления

Общество и люди

В среду, 8 апреля, День ангела не только у Ларисы, а и у Аллы.

«ФАКТЫ» сделали подборку открыток и поздравлений.

Тебя сегодня от души

Мы поздравляем, наша Алла,

Желаем, в жизни чтоб твоей

Успехов было бы немало,

Счастливой будь и не болей,

Унынию не поддавайся,

Всех красотою покоряй,

С улыбкою не расставайся!

***

Дорогая Аллочка, поздравляю тебя от всей души. Желаю уверенных побед в жизни и чудесного настроения, необычайной красоты души и очарования, блестящих успехов в любой деятельности и крепкой любви родных сердец, неземного счастья и прекрасного настроения.

***

Моя бесконечно любимая Алла,

Желаю добра и достатка тебе,

Чтоб жизнь твоя красками всеми сияла,

И все превосходно сложилось в судьбе.

Чтоб каждый твой день наполнялся любовью,

И радость вовек не покинула дом,

Тепла тебе, милая, счастья, здоровья,

Огромных успехов всегда и во всем!

***

Аллочка, желаю много

Счастья, радости, удачи,

Настроения заводного,

Чтоб улыбка стала ярче!

Ты всех краше и милее,

Королева красоты!

Пусть исполнятся скорее

Твои главные мечты!

Ранее мы публиковали поздравления с Благовещением.

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