Общество и люди

День ангела Ларисы: поздравления и открытки

В среду, 8 апреля, День ангела отмечают Ларисы.

«ФАКТЫ» сделали подборку открыток и поздравлений для именинниц.

Лариса, в этот радостный денек

Отличного желаю настроения!

В глазах пускай сияет огонек

И будет твоя жизнь полна везения!

Любви желаю чистой и красивой,

Веселых, много преданных друзей!

Лариса, дорогая, будь счастливой,

Пусть свет всегда живет в душе твоей!



***

Для тебя, Лариса, в праздник

Пожелаю ярких дней,

Жизни сказочно прекрасной,

Самых искренних друзей.

Все сегодня для тебя,

Добрых слов дарю букеты,

Счастьем пусть глаза горят,

А в душе сияет лето!



***

Поздравления, Лариса,

Шлю тебе в прекрасный день,

Твоя теплая улыбка

Грусть прогонит всю и тень.

Пусть всегда искрятся счастьем

Твои добрые глаза,

Пусть их блеска побояться

Грусть, проблемы и беда.

Утопать в любви желаю,

В обожании купаться,

Сильной быть, идти к мечте,

Не хандрить и не сдаваться.



***

Желаю долгих лет под этим небом,

Любви и нежности, тепла и доброты.

Счастливой будь, Лариса, в мире этом,

Даря всем близким радость красоты.

Пусть никогда в дом не войдут невзгоды,

Пусть будут в нём тепло всегда и свет.

И тихо проплывающие годы

В душе оставят легкий, теплый след!

Напомним, что 8 апреля в 2:34 по Гринвичу (в 5:34 по киевскому времени) произойдет суперлуние, которое называют «розовым». Как оно отразится на земной жизни, читайте в нашем материале.

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