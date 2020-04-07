26.73 / 27.23 28.65 / 29.43
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День ангела Ларисы: поздравления и открытки

15:42 7 апреля 2020 130
День ангела Ларисы
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В среду, 8 апреля, День ангела отмечают Ларисы.

«ФАКТЫ» сделали подборку открыток и поздравлений для именинниц.

День ангела Ларисы

Лариса, в этот радостный денек
Отличного желаю настроения!
В глазах пускай сияет огонек
И будет твоя жизнь полна везения!

Любви желаю чистой и красивой,
Веселых, много преданных друзей!
Лариса, дорогая, будь счастливой,
Пусть свет всегда живет в душе твоей!

День ангела Ларисы
***
Для тебя, Лариса, в праздник
Пожелаю ярких дней,
Жизни сказочно прекрасной,
Самых искренних друзей.

Все сегодня для тебя,
Добрых слов дарю букеты,
Счастьем пусть глаза горят,
А в душе сияет лето!

День ангела Ларисы
***
Поздравления, Лариса,
Шлю тебе в прекрасный день,
Твоя теплая улыбка
Грусть прогонит всю и тень.

Пусть всегда искрятся счастьем
Твои добрые глаза,
Пусть их блеска побояться
Грусть, проблемы и беда.

Утопать в любви желаю,
В обожании купаться,
Сильной быть, идти к мечте,
Не хандрить и не сдаваться.

День ангела Ларисы
***
Желаю долгих лет под этим небом,
Любви и нежности, тепла и доброты.
Счастливой будь, Лариса, в мире этом,
Даря всем близким радость красоты.

Пусть никогда в дом не войдут невзгоды,
Пусть будут в нём тепло всегда и свет.
И тихо проплывающие годы
В душе оставят легкий, теплый след!

День ангела Ларисы

Напомним, что 8 апреля в 2:34 по Гринвичу (в 5:34 по киевскому времени) произойдет суперлуние, которое называют «розовым». Как оно отразится на земной жизни, читайте в нашем материале.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Василий Федорюк

От коронавируса умер экс-президент украинского футбольного клуба (фото)

Тест

«Другого выхода нет»: Украина готовится наладить «пиратское» производство лекарств против коронавируса

«Аж мурашки по коже»: в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

"Аж мурашки по коже": в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

Гривни

Больше — на пенсии, меньше — на ремонт дорог: как планируют перераспределить бюджет

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер