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День ангела Ларисы: поздравления и открытки
В среду, 8 апреля, День ангела отмечают Ларисы.
«ФАКТЫ» сделали подборку открыток и поздравлений для именинниц.
Лариса, в этот радостный денек
Отличного желаю настроения!
В глазах пускай сияет огонек
И будет твоя жизнь полна везения!
Любви желаю чистой и красивой,
Веселых, много преданных друзей!
Лариса, дорогая, будь счастливой,
Пусть свет всегда живет в душе твоей!
***
Для тебя, Лариса, в праздник
Пожелаю ярких дней,
Жизни сказочно прекрасной,
Самых искренних друзей.
Все сегодня для тебя,
Добрых слов дарю букеты,
Счастьем пусть глаза горят,
А в душе сияет лето!
***
Поздравления, Лариса,
Шлю тебе в прекрасный день,
Твоя теплая улыбка
Грусть прогонит всю и тень.
Пусть всегда искрятся счастьем
Твои добрые глаза,
Пусть их блеска побояться
Грусть, проблемы и беда.
Утопать в любви желаю,
В обожании купаться,
Сильной быть, идти к мечте,
Не хандрить и не сдаваться.
***
Желаю долгих лет под этим небом,
Любви и нежности, тепла и доброты.
Счастливой будь, Лариса, в мире этом,
Даря всем близким радость красоты.
Пусть никогда в дом не войдут невзгоды,
Пусть будут в нём тепло всегда и свет.
И тихо проплывающие годы
В душе оставят легкий, теплый след!
Напомним, что 8 апреля в 2:34 по Гринвичу (в 5:34 по киевскому времени) произойдет суперлуние, которое называют «розовым». Как оно отразится на земной жизни, читайте в нашем материале.
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